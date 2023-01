Doações podem ser feitas para a FAS: roupas, móveis e até brinquedos (Hully Paiva/SMCS)

Ano novo: hora de limpar, desapegar e, que tal, fazer o bem? Além de renovar as energias e purificar a nova fase, aquela limpeza do guarda-roupa pode ajudar ao próximo. Afinal, se as peças estão em bom estado, podem ser doadas e ganhar nova vida nas mãos de quem precisa.



A Fundação de Ação Social (FAS) recebe doações de roupas e calçados, além de outros itens, para que sejam entregues às pessoas em vulnerabilidade social. A coordenadora do Disque Solidariedade, Silvia Toaldo, incentiva os curitibanos. Peças masculinas adultas e para crianças de até nove anos, ela destaca, estão sempre em demanda.



“A doação é um ato de solidariedade com o próximo. Aproveitar o ano novo para fazer essa seleção e abrir espaço para renovação é realmente uma ajuda. Eu destaco também que essas peças devem estar em bom estado e prontas para uso”, afirma.



O Disque Solidariedade é um serviço destinado a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), pelos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) e pelos Centros de Atendimento à população em situação de rua (Centro POP).



A FAS coordena o recebimento e envio de doações. A coleta de itens como móveis, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, deve ser solicitada pelo Disque Solidariedade e realizada dentro do município de Curitiba, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 12h ou das 13h às 17h.



Itens em pequenas quantidades como roupas, calçados, utensílios e pequenos objetos podem ser entregues na sede da FAS (Rua Eduardo Sprada, 4.520, no Campo Comprido) ou nos Núcleos Regionais que ficam nas Ruas da Cidadania. A lista completa de itens que podem e não podem ser doados está disponível no site da fundação.



Exemplo — Foi na sede da FAS, localizada no Campo Comprido, que o professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Roberto Levi Sprenger, de 54 anos, fez sua doação na última segunda-feira. “Sempre que dá tempo de selecionar as roupas do guarda-roupa, nós fazemos a doação. A gente pensa que em vez de descartar, essa roupa pode ter uma vida nova com outra pessoa, que realmente precisa”, relata.

Como fazer

Grandes doações

Para doações em grandes volumes, resultantes de ações coletivas como shows e eventos, o organizador deve informar a FAS com 30 dias de antecedência. Agendamentos podem ser feitos pelo telefone (156), pelo site www.central156.pr.gov.br ou pelo aplicativo Curitiba 156, disponível para Android e IOS.