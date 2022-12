Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Natal está chegando. Presentes, confraternizações, amigos secretos e reencontros são algumas das características de todo fim de ano, mas, muito mais que isso, é preciso aproveitar a época mais bonita do ano. Portanto, é necessário ter um momento com seus amigos, sua família ou companheiro(a) em um lugar especial onde você poderá, além de comprar o que precisa para um final de ano perfeito, também desfrutar do clima natalino no ar.

O lugar ideal para todas essas coisas é na Feira de Natal do Universo, que acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, das 10h às 20h, no Clube Recreativo D. Pedro II. Na Feira tem tudo do mais único, essencial e variado, desde produtos artesanais e autorais, decoração natalina e produtos natalinos (panetones, bolachas, bolos, pão de mel, entre outros), presentes, queijos, vinhos, geleias artesanais, espaço kids e, é claro, comidas gostosas na área externa com food truck para se deliciar nesse passeio que, com certeza, será maravilhoso. Apresentação de danças nos 3 dias.

“A feira de natal é também a chance de dar oportunidade e valor ao trabalho artesanal e artístico dos pequenos empreendedores da cidade que trarão toda essa cultura natalina. Teremos comidas e decorações afetivas desta época feitas por mãos curitibanas”, explica Valéria Andrade, idealizadora da Universo Compartilhado.

Teremos uma linda árvore de Natal decorada com as Cartinhas para o Papai Noel destinadas ás vovós do Lar Iracy Dantas de Andrade, venha escolher a sua e comprar na Feira o seu presentinho para elas, faça a sua boa ação de 2022, vai encher o coração de todas com amor e alegria.

Visita do Papai Noel domingo dia 11 as 15:00 as 17:00, traga seu filho para fazer foto e o pedido de Natal.

Serviço: Feira de Natal

Data e horário: 09/12 a 11/12 das 10h às 20h

Local: Clube Recreativo Dom Pedro II (Rua Brigadeiro Franco, 3662, Água Verde – Curitiba/PR)

Entrada beneficente: 1 item de higiene ou 1kg de alimento | Estacionamento gratuito