João Batista e Quinho: companheiros inseparáveis pelas ruas da cidade (Valquir Aureliano)

Quem passa ou passou pelas ruas e praças do Centro de Curitiba nos últimos tempos possivelmente já se deparou com uma cena inusitada. É que já há algum tempo o carrinheiro João Batista do Nascimento anda pela cidade com uma companhia curiosa – e de esporas: um galo chamado Quinho, que é não só seu bicho de estimação, mas também a lembrança de um amor que se foi.



A reportagem do Bem Paraná encontrou João Batista quando ele passava pela Praça Osório, na última quinta-feira. Ele, que já ficou conhecido como “o homem do galo”, contou que hoje cuida sozinho de Quinho e de uma galinha, que se chama Giselda. Os dois, contudo, foram adquiridos por ele quando já vivia junto com sua esposa, Sandra, que era quem lhe acompanhava todos os dias no trabalho



No ano passado, contudo, a esposa faleceu. Ficaram as lembranças e os bichos de estimação que um dia ela havia pedido para o marido comprar. E desde então Quinho acompanha João todos os dias no trabalho. “Ele não gosta muito de ficar em casa, fica nervoso e canta o dia inteiro”, comenta João



A maior parte do tempo o galo está em cima do carrinho onde o catador de recicláveis leva os itens que recolhe das ruas. Ocasionalmente, porém, Quinho também anda pelas ruas com suas próprias patas, principalmente quando o dono faz alguma parada – mas sempre tomando cuidado para que nenhum cachorro ataque o galo. Para não perder o companheiro, uma das patas dele fica amarrada com uma fita, por precaução.



“Eu cuido do Quinho em homenagem à Sandra. Eu cuido bem dele, ele merece. Tenho muito amor por esse bichinho e tenho ele como um filho para mim”, afirma.