Kani kurimu é o prato do Izakaya Tanuki (Divulgação/Assessoria de Imprensa)

Até o dia 15 de abril a Associação dos Amigos do HC promove, em parceria com quinze bares, cafés e restaurantes da cidade, o Happy Hour Solidário. Os estabelecimentos participantes são: Novo Café do Teatro, Sallumer Tap Co., Mr. Hoppy Juvevê, Jardim Gastronômico, Izakaya Tanuki, O Jardineiro Restaurante, Seu Karel Restobar, Aces High Aviation Rock Bar, O Bar do Açougueiro, Rede Choripan, Confraria Água Verde, Dowtown Pub e Garden, Eklético Gastro Music Bar, Taco El Pancho e Ukra Bar.

A ação começou em 1º de abril e durante o período, cada um dos participantes vai doar 50% da renda obtida com as vendas de um prato selecionado no cardápio para a Associação. O valor arrecadado será utilizado na reforma do Hospital Victor Ferreira do Amaral, que faz parte do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR.

Para participar do Happy Hour Solidário dos Amigos do HC basta ir até um dos estabelecimentos participantes e pedir o prato ou a porção escolhida pelo local. Os valores variam de R$25 a R$89 e podem ser para comer sozinho ou compartilhar com os amigos e a família. Uma boa oportunidade para aproveitar durante o Feriado de Páscoa.

Confira a seguir a lista com todos os bares e restaurantes participantes, pratos, valores e endereços, para não ficar de fora do Happy Hour Solidário dos Amigos do HC 2023!

HAPPY HOUR SOLIDÁRIO DOS AMIGOS DO HC

Sallumer Tap Co.

Prato escolhido: Bruschetta: Culatello Miele, Pão Ciabatta com Pesto, Culatello, Castanhas, Queijo Gorgonzola e Mel ou (Opção de escolha do cliente) Culatello Fichi, Pão Ciabatta com Pesto, Culatello, Castanhas, Queijo Frescal e Figo.

Valor: R$48

Endereço: Av. Iguaçu, 3160 – loja 3 – Batel.

MR. Hoppy Juvevê

Prato escolhido: Combo: Classic Salad – Pão, hambúrguer 110g, maionese, rúcula, cebola roxa, tomate e queijo mozzarela + Batata 200g + Chopp Pilsen 400ml.

Valor: R$ 40

Endereço: Rua Alberto Bolliger, 721 – Juvevê.

Novo Café do Teatro

Prato escolhido: Porção de mini batata suíça nas versões calabresa ou frango com catupiry. São cinco mini batatas, crocantes por fora, macias e cheias de recheio por dentro.

Valor: R$29,90

Endereço: Rua XV de Novembro, 1037 – Centro.

Jardim Gastronômico

Prato Escolhido: Pizza G de 10 pedaços de chocolate, com a logo da Associação.

Valor: R$89

Prato Escolhido: Panceta Pururuca (600 gramas).

Valor: R$69

Endereço: R. Prof. João Doetzer, 800 – Jardim das Américas.

Izakaya Tanuki

Prato escolhido: Kani Kurimu (dois croquetes com recheio de kanikama).

Valor: R$29

Endereço: R. Vicente Machado, 2061 – Batel.

O Jardineiro Restaurante

Prato escolhido: Bolinho de Barreado (Bolinho produzido com o autêntico barreado feito na casa, servido com molho de pimenta dedo de moça artesanal. 4 unidades).

Valor: R$44

Endereço: Av. Manoel Ribas, 227 – São Francisco.

Seu Karel Restobar

Prato escolhido: Costela barbecue – Costela suína Bizinelli (450g) temperada com blend de especiarias, assada lentamente por 3h, com um toque defumado e molho barbecue. Acompanha batata rústica.

Valor: R$54

Endereço: Rua Guaianazes, 550 – loja 01 – Vila Izabel.

Aces High Aviation Rock Bar

Prato escolhido: Porção Sanderstruck – Tulipa de frango recheada com queijo provolone.

Valor: R$41,90

Endereço: Rua Sete de abril, 835 – Loja 01 – Alto da XV.

O Bar do Açougueiro (duas lojas participantes)

Prato escolhido: T-Bone 450 gramas.

Valor: R$55

Endereços: Av. dos Estados, 450 – Água Verde. / Rua Saldanha Marinho, 1577 – Batel.

Rede Choripan (5 endereços)

Prato escolhido: Choripan tradicional de linguiça de carneiro.

Valor: R$37

Endereços:

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3777 – Rebouças.

Rua Tapajós, 30 – São Francisco.

Avenida Cândido Hartmann, 111, Mercês.

Avenida Manoel Ribas, 4227, Santa Felicidade.

Rua Francisco Scremin, 290, Ahú.

Confraria Água Verde

Prato escolhido: Combo 1 bife Confraria + 100g Batata Frita.

Valor: R$29,90

Endereço: R. Santa Catarina, 1155 – Água Verde.

Downtown – Pub e Garden

Prato escolhido: Combo Burger Downtown + Batata + Coca Cola.

Valor: R$40

Endereço: Av. Iguaçu, 902 – Rebouças.

Eklético Gastro Music Bar

Prato escolhido: Onça Eklética – 180 g de patinho picado na ponta da faca e temperado com especiarias, coberto com cebola picada e cebolete, servida com mostarda escura.

Valor: R$32

Endereço: Av. Iguaçu, 2142 – Água Verde.

Taco El Pancho

Prato escolhido: Nachos Al Pastor – Tortillas de milho, pernil desfiado, com queijo muçarela, sour cream e abacaxi.

Valor: R$59

Endereço: Rua Bpo. Dom José, 2293 – Batel.

Ukra Bar

Prato escolhido: Perohe Caprese – Porção de pastel de batata cozido com molho caprese.

Valor: R$25

Endereço: Rua Pará, 1035, Água Verde.

Serviço

Happy Hour Solidário dos Amigos do HC

Data: 1° a 15 de abril

Site: Happy Hour (amigosdohc.org.br)