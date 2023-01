Manei

O Instituto Incanto está iniciando 2023 com a abertura de novas vagas para voluntários que queiram dar aulas artísticas e culturais para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social de Curitiba (PR) ou região metropolitana. Os professores irão atuar em ONGs parceiras do Incanto, que sejam de fácil acesso para eles dentro da lista de parceiros, por meio do projeto Artistas do Futuro, que proporciona aulas de dança, teatro, música, circo, artes visuais, cultura e tecnologia. Alguns dos bairros que possuem instituições apoiadas pelo Instituto são: CIC (Cidade Industrial de Curitiba), Xaxim e Guabirotuba, e também atividades na Região Metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais, Araucária e Colombo.

As inscrições são gratuitas e vão até 27 de fevereiro. A previsão é que as aulas iniciem até o dia 20 de março. Atualmente, o Incanto conta com cerca de 30 voluntários, que atuam em 21 organizações parceiras, mas a expectativa para este ano é de expandir o número para mais de 40 voluntários, atuando em 30 ONGs.

“O Incanto tem planos audaciosos para transformar mais vidas pela arte e pela cultura. Acordamos todos os dias obstinados a aumentar nosso impacto mobilizando cada vez mais pessoas que também se reconhecem como agentes de transformação e esperamos alcançar assim 30 instituições parceiras recebendo nossas atividades em 2023. O voluntariado tem justamente essa proposta: doar o seu bem mais precioso, o seu tempo, a favor do outro”, explica a fundadora e presidente do Instituto Incanto, Camila Casagrande.

O voluntariado

Com a chegada de novos voluntários, a expectativa é que o número de jovens beneficiados com a ação passará de 510 para 800. O voluntariado, que consiste em dar aulas em organizações parceiras e que procuram o Instituto Incanto para receberem as atividades, é nas áreas de dança, teatro, circo, artes visuais, percussão, violão, violino, canto, inglês e novas tecnologias. As atividades ocorrerão sempre com apoio e suporte do time de pedagogia e os líderes das áreas. O tempo estimado do programa de voluntariado é geralmente de 12 meses, mas depende do desenvolvimento dentro da área e pessoal.

Os principais requisitos para a candidatura é a disponibilidade de, uma vez na semana, ter quatro horas livres para a aula, possuir experiência de no mínimo três anos de atuação na área ou formação e experiência com criança. O tempo do voluntariado pode ser usado posteriormente como horas complementares.

O Incanto oferece aulas para outras instituições desde 2017. A Coordenadora da área de Expansão do Instituto Incanto, Letícia Bonaccorsi, conta sobre a importância da atuação desses voluntários. “Com o projeto de expansão podemos levar as atividades que inspiram nossas crianças no Centro Cultural para espaços que atendem crianças com realidades diferentes, como em casas lares e comunidades. Ver a alegria dessas crianças faz com que tudo faça sentido”.

Como se candidatar

Os voluntários devem preencher um formulário, disponível aqui. As ONGs que já trabalham com arte, cultura e educação, voltada para crianças e adolescentes, e possuem o interesse em se tornarem parceiras da instituição, podem encaminhar um e-mail para expansao@institutoincanto.org.br. Basta descrever que desejam ser uma instituição parceira e especificar quais atividades têm interesse em ter na instituição.

Sobre o Instituto Incanto

Desde 2017, o Instituto Incanto impactou a vida de mais de 500 crianças e adolescentes, em vulnerabilidade social, por meio da arte e da cultura com ferramentas de humanização e desenvolvimento, com aulas de dança, teatro, música, circo, artes visuais, cultura e tecnologia. Antes, em 2008, o Instituto já nascia por meio do Grupo de Dança Senses, do qual a fundadora do Incanto, Camila Casagrande, era coreógrafa. Muitos dos alunos deste grupo se tornaram multiplicadores e hoje são voluntários do Instituto. Com a participação dos voluntários, o Instituto Incanto gerencia voluntários professores para executarem as aulas regulares no Centro Cultural e também em outras organizações e associações parceiras em Curitiba e Região Metropolitana. O Incanto foi a primeira iniciativa paranaense a ser acelerada pela Rede Gerando Falcões e conta com o apoio de empresas como Grupo Boticário, Fundação Behring, RH Nossa e Grupo Barigui. Além disso, o Instituto possui diversos projetos que estão em vias de captação de recursos pela Lei Rouanet e necessita permanentemente de doações. Mais informações, acesse www.institutoincanto.org.br.