Nick Nogueira



O Jogo Por Um TETO, realizado no dia 19 de novembro, arrecadou R$ 210 mil e reuniu mais de 10 mil pessoas devidamente acomodadas nas cadeiras dos setores Social e Mauá do Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O sábado de sol contribuiu para diversão e alegria dos presentes no evento, que puderam prestigiar uma tarde recheada de atrações, como apresentações circenses do Mirage Circus, de humor com o Grupo Tesão Piá, de dança, além de assistirem o Papai Noel e a Moradita, mascote da TETO, chegando de helicóptero e a uma partida de futebol disputada por nomes consagrados da Seleção Brasileira e do Selecionado Paranaense.

Organizado pela Lapidus Network e pelo grupo Diretivo RH, do qual fazem parte 20 grandes empresas de Curitiba e Região Metropolitana, o Jogo Por Um TETO foi uma parceria com a TETO Brasil e foi o pontapé inicial para a arrecadação de recursos que serão destinados para construção de moradias emergenciais em comunidades precárias de Curitiba e Região Metropolitana. A campanha se estende até dia 20 de dezembro, com as informações sobre o montante recebido e a prestação de contas devidamente publicadas no site da TETO Brasil e do Jogo Por Um TETO. Você pode ajudar fazendo sua doação pelo pix info.brasil@teto.org.br.

Além das empresas do DRH envolvidas na organização do projeto, o evento contou com massiva divulgação na imprensa e ações com influenciadores. “O conteúdo informativo produzido pela assessoria de imprensa do evento obteve um ótimo resultado de inserção em jornais, portais de notícias e blogs, impactando mais de dois milhões de pessoas. Além disso, foram realizadas ações com diversos influenciadores”, explica a diretora da Lapidus Network, Regina Arns.

Também foram produzidos conteúdos para redes sociais do Jogo Por Um TETO. Só no Instagram (@jogoporumteto) já são mais de 1300 seguidores conquistados desde o início de setembro e as publicações em todas as redes alcançaram mais de 140 mil pessoas. “Estamos orgulhosos do trabalho realizado por todos os envolvidos no Jogo Por Um TETO. Todos estavam empenhados em oferecer o seu melhor por uma causa nobre e ajudar centenas de pessoas a terem acesso a direitos básicos de sobrevivência. Continuaremos dando apoio e esperamos que esta seja uma ação replicada e que continue sendo realizada pela TETO Brasil por muitos anos para que mais pessoas possam ser beneficiadas”, enfatiza Regina.

O Jogo Por Um TETO contou com a participação de 40 jogadores do Master da Seleção Brasileira e do Selecionado do Paraná entraram em campo para disputar a partida de futebol em prol da causa. Do Selecionado Brasileiro de Masters, estiveram presentes: Dodô (Atacante), Túlio Maravilha (Atacante), Edilson Capetinha (Atacante), Flávio Conceição (Meia), Robson (Goleiro nº 1), César Prates (Lateral D), Gustavo Nery (Lateral E), Valber (Zagueiro), Alex Bruno (Zagueiro), Zé Carlos (Volante), Giovanni (Meia E), Renaldo (Volante), Toninho Carlos (Zagueiro), Milene (Camisa nº 10 – convidado especial), Ketlen ((Camisa nº 7 – convidado especial), Antônio Lucas (Treinador), além dos jogadores Tiago (Goleiro nº 12), Fábio (Lateral E), Gabriel (Atacante camisa nº 30) e Dado (Meia E).

Do Selecionado Paranaense, participaram: Jetson (Atacante), Leomar (Médio), Ednelson (Lateral E), Reginaldo Nascimento (Volante), Edson Bastos (Goleiro), Alessandro (Lateral D), Igor (Zagueiro), Auri (Zagueiro), Cocito (Volante), Paulo Rink (Atacante), Lúcio Flávio (Meia), Pizzato (Goleiro), Luizinho Netto (Lateral D), Pepo (Lateral), Rogério Souza (Meia), Veiga (Médio), Lipatin (Atacante), Castorzinho (Atacante), Tcheco (Meia) e Ademir Alcantara (Meia). A comissão técnica foi composta por Catega (Treinador), Serginho (Auxiliar do Treinador), Henrique (Massagista) e Willian (Rouparia). Da arbitragem, estarão presentes Bicudo (Árbitro), Ariana (Bandeirinha) e Frankelin (Bandeirinha).

O cerimonial do evento ficou por conta do ator, apresentador e humorista Gabriel Louchard. O evento também contou com a participação da jornalista Nadja Mauad, teve uma feira de empreendedorismo infantil promovida pelo Clube da Alice e diversas ações das empresas envolvidas com a realização do Jogo Por Um TETO. Entre os parceiros do projeto estão a Lapidus Network, Electrolux, CNH Industrial, GRPCOM, Volvo, Mondelēz, Mobilize Financial Services, Grupo Boticário, Trane Technologies, Sodexo, Ouro Verde, Rumo e Fiep/SESI.

Doações à TETO Brasil

Qualquer pessoa pode contribuir com essa causa tão importante. Pessoas físicas têm a possibilidade de realizarem doações recorrentes ou pontuais, fazendo parte do programa de sócios Amigos da TETO. Para empresas, existem alguns tipos de parcerias: desde doações mensais, tornando-se uma “Empresa Amiga da TETO” até atividades de Voluntariado Corporativo. Mais informações podem ser acessadas no site da OSCIP (teto.org.br).