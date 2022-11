Divulgação

Um plano para salvar o mundo. Este será o tema do espetáculo especial de fim do ano que o Instituto Incanto, junto com o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial da Cultura, vão realizar no próximo dia 08 de novembro, a partir das 19 horas, no Teatro Positivo – Grande Auditório.

Apresentado por crianças e adolescentes atendidos no Centro Cultural do Incanto, o evento também contará com participações em vídeos gravados dos atendidos pela ONG’s e projetos parceiros da organização. Antes da apresentação, no saguão do Teatro, será realizada uma mostra com obras de artes, pinturas e fotos de 53 crianças e adolescentes beneficiados pela instituição.

Serão disponibilizados 2 mil ingressos gratuitos, que podem ser reservados pelo Instagram do Instituto, clicando aqui.

Problemas da sociedade serão retratados no espetáculo

Com uma temática que envolve os problemas da sociedade atual, como o desemprego, desmatamento e fome, o espetáculo será sobre como as crianças e os adolescentes vão elaborar um plano doce e meigo para salvar o mundo, com muita magia, música e alegria. Na peça, os alunos poderão colocar em prática tudo o que aprenderam durante o ano e sentir a sensação de estar em um grande auditório, em um dos espaços mais renomados da cidade em apresentações culturais. No palco, estarão 118 crianças e adolescentes atuando em diferentes categorias, como dança, música, teatro, circo e canto.

“Proporcionar essa experiência de artista completa aos nossos atendidos é imensurável. Ocupar espaços, trazendo o território como foco das soluções pros problemas do mundo é mostrar que a favela é de fato potência”, comenta Camila Casagrande, fundadora e presidente do Instituto Incanto.

O espetáculo é produzido por professores e voluntários do Instituto Incanto que conta com o patrocínio fixo da ONG Gerando Falcões, Absoluto Partners, Fundação Behring, Grupo Boticário, Grupo Barigui, RH Nossa, Itambé e Merco Brasil. Para este espetáculo, está contando também com o apoio do Teatro Positivo.

Sobre o Instituto Incanto

Desde 2017, o Instituto Incanto impactou a vida de mais de 510 crianças e adolescentes, em vulnerabilidade social, por meio da arte e da cultura com ferramentas de humanização e desenvolvimento, com aulas de dança, teatro, música, circo, artes visuais, cultura e tecnologia. Antes, em 2008, o Instituto já nascia por meio do Grupo de Dança Senses, do qual a fundadora do Incanto, Camila Casagrande, era coreógrafa. Muitos dos alunos deste grupo se tornaram multiplicadores e hoje são voluntários do Instituto. Com a participação dos voluntários, o Instituto Incanto gerencia voluntários professores para executarem as aulas regulares no Centro Cultural e também em outras organizações e associações parceiras em Curitiba e Região Metropolitana. O Incanto foi a primeira iniciativa paranaense a ser acelerada pela Rede Gerando Falcões e conta com o apoio de empresas como Grupo Boticário, Fundação Behring, RH Nossa e Grupo Barigui. Além disso, o Instituto possui diversos projetos que estão em vias de captação de recursos pela Lei Rouanet e necessita permanentemente de doações. Mais informações, acesse www.institutoincanto.org.br.

Serviço:

Espetáculo “Um plano para salvar o mundo”

Data: 08/11/2022

Horário: 19h

Ingressos gratuitos e podem ser reservados e adquiridos pelo Instagram do Instituto Incanto, clicando aqui

Endereço: Teatro Positivo – Grande Auditório (Rua Prof. Pedro Parigot de Souza, 5300)

Realização: Instituto Incanto, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura