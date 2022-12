Lucas Amorim/Divulgação

O projeto cultural Mira Meu Muro acaba de inaugurar diversos murais artísticos nas áreas internas e externas do Centro de Reabilitação e Convivência Pequeno Príncipe, localizado em São José dos Pinhais (PR). Aproximadamente 600 metros quadrados de parede ganham cores e imagens, assinados pelos artistas visuais André Mendes e Tom +Amor.

Uma das unidades do Complexo Pequeno Príncipe, o Centro de Reabilitação e Convivência Pequeno Príncipe oferece gratuitamente atendimento multiprofissional a pacientes com qualquer deficiência ou síndrome. Conta com serviços de fisioterapia e hidroterapia, atividades culturais, cursos e oficinas, atendimento assistencial e psicológico, promoção de eventos e encontros para orientação e inclusão social de crianças, adolescentes e suas famílias, além de sessões nas áreas de fonoaudiologia e terapia ocupacional. Atua em 5 eixos de trabalho: reabilitação, saúde mental, inclusão social, apoio ao tratamento domiciliar e incentivo ao esporte adaptado, com foco na melhoria da funcionalidade, qualidade de vida e inclusão social das crianças e adolescentes com deficiências.

Uma vez que o tratamento de muitas dessas síndromes é contínuo, a “convivência” no nome do Centro tem peso: o espaço, onde tanto os pacientes quanto seus familiares podem passar parte do seu dia por lá, se tornou um local de promoção das relações. Pensando neste cenário, os artistas visuais André Mendes e Tom +Amor criaram paisagens que contribuem artisticamente para estes momentos, tornando o ambiente mais colorido e aconchegante.

Patrícia Bertolini, gerente do Centro, fala sobre a criação dos murais e a relação com o projeto: “O projeto Mira Meu Muro foi um encantamento do início ao fim. O encanto da arte, da criatividade, das cores. O encanto da equipe de produção atenta e presente, e de dois artistas que já tinham minha admiração. A partir do acompanhamento da rotina do Centro de Reabilitação e Convivência Pequeno Príncipe, eles conseguiram captar o quanto nos dedicamos aos nossos pacientes. Acompanhar a sensibilidade, o carinho e a dedicação em cada pincelada que foi transformando nossos muros foi emocionante. André Mendes e Tom +Amor são uma potência como artistas, além de pessoas maravilhosas”, disse.

Além dos murais, o projeto oferece gratuitamente uma cartilha inspirada no processo criativo dos artistas, trazendo propostas de atividades e reflexões sobre o fazer artístico. No total serão impressas 1.500 cartilhas, distribuídas para o público do Centro de Reabilitação e também para professores de escolas públicas de Curitiba e Região Metropolitana. As cartilhas também estarão disponíveis em PDF para a população em geral.

O projeto criou, ainda, a ambientação dos murais: além do colorido dos muros, um jardim florido e cheiroso foi criado em todos os ambientes do Centro. Foram elaboradas “ilhas” agroflorestais, com grande diversidade de plantas, entre elas, frutíferas, ervas, hortaliças e flores. Para promover acessibilidade às pessoas que usam cadeira de rodas, um caminho de pó de rochas foi traçado pensando na mobilidade e interação dos pacientes com as plantas. A ideia é que toda a comunidade do Centro – colaboradores, pacientes e acompanhantes – cuidem e cultivem as ilhas. O projeto é do paisagista biodiverso Mago Jardineiro.

Como ação de contrapartida social, educadores da rede municipal de Curitiba receberam um workshop gratuito, em vídeo, sobre sensibilização artística. Esta ação, de caráter formativo, toma por base exercícios de interação artística com foco no “fazer junto”, resultando em possibilidades artísticas subjetivas e coletivas.

Mira Meu Muro foi viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério do Turismo e conta com patrocínio de Adami, Brother International Corporation do Brasil, Frameport, Artely Móveis, Merco,Arotubi, Nipponflex e Boulos e tem o Complexo Pequeno Príncipe, especialmente o Centro de Reabilitação e Convivência Pequeno Príncipe, como instituição beneficiada.

