Divulgação/SOS Vila Torres

Aconteceu na manhã desta terça-feira (24) mais um Feirão de Emprego promovido pelo SOS da Vila Torres em que quase cem desempregados encontraram um novo trabalho. O SOS Combate à Fome, com sede na Vila Torres, que foi criado na solidariedade da pandemia para servir marmitas aos carrinheiros de reciclagens e doar cestas básicas às famílias que viviam na insegurança alimentar, tornou-se um centro onde os desempregados encontram trabalho. Empresas procuram a entidade para buscar mão-de-obra e a entidade, por sua vez, prepara as pessoas para as entrevistas.

Para o padre redentorista Joaquim Parron, coordenador do projeto, além de dar comida aos necessitados é importante dar dignidade. Por isso a entidade prepara as pessoas para as entrevistas de emprego e faz a ‘ponte’ entre o desempregado e a empresa que precisa de mão-de-obra. “O combate à fome passa também na busca de emprego e dignidade”, ressalta padre Parron.

Para José Francisco, que conseguiu o seu emprego num dos feirões de emprego do projeto, afirma que é preciso dar oportunidades às pessoas que estão desempregadas. “Sabemos das dificuldades que muitos passam, mas com uma ‘mãozinha’ a pessoa consegue um bom trabalho”, disse José. Luzia Venâncio, que é uma das voluntárias no projeto, ressalta a importância da solidariedade entre as pessoas. “A gente não pode pensar somente nos próprios interesses, mas temos que ajudar a comunidade e os mais necessitados”, afirma Luzia.

(O Projeto SOS Combate a fome atende uma média de duas mil famílias mensalmente com cestas básicas, material de higiene e outros itens em várias vilas na periferia de Curitiba. A sede do projeto é na Capela Nossa Senhora Aparecida, Rua Guabirotuba, 770, Vila Torres, Curitiba. Para contato no WhatsApp: 41-99963-2350).