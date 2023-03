Divulgação/Pequeno Cotolengo

Neste domingo, dia 02/04, acontece o tradicional churrasco do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, mas dessa vez com uma novidade: porções individuais de maionese para pessoas com intolerância ou alergia à lactose.

De acordo com a equipe responsável pela organização do evento, essa novidade tem como objetivo ampliar o público atendido. “Nossa expectativa é possibilitar que essas pessoas consumam os produtos que nós oferecemos, sem medo, com a mesma qualidade que é tradicional do nosso churrasco”, explica o Diretor-Presidente da Organização, Pe. Renaldo Amauri Lopes.

O evento é uma forma de manter o atendimento para mais de 230 pessoas com múltiplas deficiências. No total, 1500 quilos de carne vão ser preparados para venda. O tradicional filé de igreja pode ser acompanhado por risoto maionese tradicional, arroz branco, salada de feijão cavalo e de cebola, e agora a maionese sem lactose, em porção individual. Os itens são vendidos separadamente e normalmente servem duas pessoas.

Para os que desejarem consumir no local, é disponibilizado o Salão do Churrasco, com garçons, todos voluntários, para servirem as refeições. Também há a opção de retirar o pedido e levá-lo para casa, o pagamento pode ser feito através do cartão de débito, crédito, dinheiro ou PIX. O churrasco começa a ser servido às 11 horas e vai até às 14h. O estacionamento é gratuito para todos os participantes.

Além do saboroso almoço, estarão disponíveis barraquinhas com itens e cestas de Páscoa, para garantir o presente para as crianças e familiares. Sobremesas como bombons, sorvetes, arroz doce, e também bebidas como suco, refrigerante, cerveja e água também são comercializados.

O churrasco do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo é um evento tradicional na cidade, que em dezembro completa 50 anos. Todo o trabalho é feito por voluntários, desde a preparação da carne e dos acompanhamentos, até o atendimento às mesas. Para as pessoas que participam, essa é uma oportunidade de conhecer de perto toda a estrutura e o trabalho realizado, além de confraternizar com amigos e familiares, enquanto apoia a obra da Organização.

Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo:

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, localizado no bairro Campo Comprido, atende mais de 230 Assistidos com deficiências múltiplas, que residem em quatro Grandes Lares e oito Casas Lares. A Organização presta atendimentos multiprofissionais, incluindo assistência médica, educacional e terapêutica.