Divulgação/AEN/Sesa – Teste de HIV

A Secretaria estadual da Saúde (Sesa) promove hoje, na Boca Maldita, área central de Curitiba, uma mobilização para lembrar o Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre o HIV/Aids. Durante a ação, que tem início às 9h e segue até as 16h, além da distribuição de preservativos e orientações sobre a doença, será possível realizar gratuitamente o teste rápido para detectar a infecção pelo HIV.



O HIV é a infecção causada pelo vírus, e a Aids é a instalação da doença no organismo, que ocorre quando a pessoa abandona o tratamento ou quando o diagnóstico acontece tardiamente. Uma das prioridades da Sesa é ampliar o diagnóstico e tratamento do HIV, reduzir a mortalidade e a transmissão vertical, além de ampliar o acesso às ações de promoção à saúde.



Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), em 2021 foram notificados no Paraná 1.016 casos de Aids em adultos e 644 pessoas morreram em decorrência da doença. Por HIV foram registrados 2.266 casos novos em adultos e 313 em gestantes. Já neste ano, dados preliminares mostram que existem 635 novas notificação para Aids e 1.652 para HIV.



O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforça a necessidade de discussão e atuação do Sistema Único de Saúde para o aumento da testagem como forma de prevenção à doença, assistência ao usuário e fortalecimento da política pública.



“É preciso desmistificar o preconceito sobre a doença, pessoas infectadas podem demorar a procurar o serviço de saúde por medo da discriminação. A rede pública de saúde realiza, além dos testes rápidos para a detecção do HIV, a distribuição de preservativos para prevenção e os medicamentos para o tratamento que podem tornar o vírus indetectável”, disse.



Ele alerta que o diagnóstico tardio pode deixar sequelas graves e até mesmo levar à morte. “Por isso é extremamente importante orientar, mobilizar e falar sobre o assunto”, completou.