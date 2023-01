No ano passado, a campanha arrecadou mais de 131 mil itens no Estado (Divulgação/Sesc-PR)

Começou nesta semana a 5ª Campanha do Material Escolar – Porque Estudar Importa realizada pelo Sesc PR em conjunto com a Associação dos Notários e Registradores do Paraná (Anoreg-PR) e uma rede de parceiros.



Por acredita no poder da educação em transformar realidades sociais, o Sesc PR convida mais uma vez a população para fazer parte desse movimento. A campanha visa arrecadar até o dia 17 de março doações de itens de material escolar para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Podem ser doados para a campanha itens básicos como caderno, estojo, lápis, mochila, giz de cera, canetinha, borracha, cola e caneta, além de livros de literatura novos ou usados.



As unidades do Sesc e do Senac PR em todo o estado, os cartórios participantes e parceiros da campanha, os sindicatos empresariais do comércio e as empresas do comércio identificadas com cartazes da campanha serão pontos de arrecadação das doações.



Os materiais recebidos serão entregues a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e assistidas por instituições sociais de todo o estado cadastradas no Sesc PR.

A expectativa dos organizadores da campanha é que esta edição supere os números alcançados em 2022, quando foram arrecadados 131.669 itens escolares, que beneficiaram 29.119 estudantes de 196 instituições sociais paranaenses.



Parceiros

A campanha é resultado de uma parceria do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR com a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg), Sindicatos Empresariais do Comércio, Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG) e empresas do comércio.

Natal

Escola Nilze Tartuce

O Shopping Mueller entregou a doação de R$ 10 mil para a Escola Nilza Tartuce, que atende mais de 300 crianças e jovens com deficiência intelectual. O valor é parte da arrecadação da atração de Natal do shopping e foi entregue pela gerente de comunicação e marketing do Shopping Mueller, Cynthia Maia Batista, para a vice-diretora da Escola Nilza Tartuce, Ana Maria Lima Zem.

“Esses recursos irão auxiliar na organização da escola para iniciar o ano letivo. Iremos utilizar o valor na aquisição de materiais pedagógicos, além da preparação e manutenção do espaço físico, como pintura de paredes, portão e consertos”, ressalta a vice-diretora da instituição, Ana Maria Lima Zem. Durante toda a campanha de Natal 2022, a escola também manteve um espaço dentro do Shopping Mueller para a venda de doces natalinos.

Essas ações fazem parte do M. Social, projeto desenvolvido pelo Mueller com o intuito de aproximar os curitibanos de entidades e projetos que precisam da contribuição da comunidade para beneficiar diferentes públicos com ações inclusivas. "Realizar ações que ajudam a desenvolver o trabalho social de instituições da cidade é gratificante para nós. É uma forma de retribuir todo o apoio que o shopping tem da sociedade", agradece a gerente de comunicação e marketing do Shopping Mueller, Cynthia Maia Batista.

Esta parcela da população é uma das que vem enfrentando mais dificuldade na pandemia, até pela menor curculação de pessoas nas ruas.