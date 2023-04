Divulgação/assessoria de imprensa

O Shopping Curitiba realiza mais uma edição da Páscoa Solidária, campanha de arrecadação de ovos de chocolate para projetos sociais na capital. Neste ano, os ovos de Páscoa arrecadados serão entregues para 50 crianças assistidas pela Acridas (Associação Cristã de Assistência Social), que acolhe e protege crianças em situação de risco pessoal e social.

Cada criança deixou um pedido com o ovo que desejaria ganhar. O público pode retirar esses pedidos no piso L2 do shopping, ao lado do balcão de trocas, e entregar o presente na recepção do shopping, localizada no piso L3. As doações podem ser feitas até o dia 6 de abril.

Há 38 anos, a Acridas atua de forma estratégica para proteger crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal sob medida de proteção, garantindo direitos básicos e proporcionando segurança e qualidade em seu acolhimento.

O Shopping Curitiba é parceiro da Acridas e realiza ações de arrecadação em diversas campanhas promocionais, como na Páscoa e também no Natal.