No próximo domingo, 19 de março, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Piraquara promove mais uma feira de adoção de animais, no piso L1 do Jockey Plaza Shopping.

A ação ocorre das 12h às 18h30 e serão disponibilizados para adoção apenas os cães que passaram por tratamento no Centro de Triagem e Recuperação de Animais em Risco Rosiane do Nascimento Gras, após serem recolhidos de vias públicas, onde foram encontrados feridos ou enfermos, além de cães resgatados de situações de maus-tratos em decorrência de denúncias registradas no sistema de protocolos e ouvidorias. Os animais foram atendidos conforme as condições específicas de ferimentos e enfermidades que apresentavam e, agora, encontram-se saudáveis. São encaminhados para as feiras apenas animais vacinados, microchipados e cuja esterilização é assegurada pela Prefeitura de Piraquara, conforme Termo de Garantia de Castração.

Os interessados em adotar um animal devem preencher e assinar um Termo de Adoção, que os responsabiliza pelo animal, e terem ciência dos compromissos determinados pela adoção: zelar pela saúde e bem-estar do animal, garantir que ele tenha espaço suficiente para expressar comportamentos naturais da espécie, dispor de tempo para lhe dispensar os devidos cuidados e atenção.

É possível conhecer previamente os cães que serão disponibilizados na feira no site do Programa de Adoção Responsável: https://piraquara.pr.gov.br/aprefeitura/secretariaseorgaos/meioambiente/Programa-de-Adocao-Responsavel-95-13700.shtml. Mais informações pelo telefone 3590-3508.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor de R$8, por até 30 min, e R$14 por todo o período de utilização dentro da mesma diária, e taxa de R$20 de pernoite. As lojas funcionam de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h. E as operações de alimentação de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.