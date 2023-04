Franklin de Freitas

A TETO Brasil, ONG com atuação nas favelas mais precárias e invis​ibilizadas​​ ​do país, iniciou mais uma edição da tradicional campanha de ​COLETA​​, ​com atividades programadas para ocorrerem entre o mês de abril e maio.

A ​COLETA​​ ​é a maior campanha de mobilização da TETO e ocorre anualmente em todos os países da América Latina em que a organização está presente. O objetivo da ação é engajar jovens a se tornarem voluntários da organização, denunciar a violação dos direitos nas favelas brasileiras​ e incentivar​​, além de ações concretas em território, ​doações para executar os projetos da ONG ​com ​​moradores​​​ ​que vivem em ​comunidades ​precárias ​do Brasil​.​

Pensando nos aprendizados das últimas edições e no perfil d​e uma​​ ​nova geração de voluntariado, ​muitos da ​Geração Z, a ​COLETA ​em 2023 irá funcionar como uma grande gincana​, que acontece de forma simultânea no ambiente físico e digital​ ​(ou seja, na rua e nas redes sociais). ​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​

Para a TETO Brasil, o desafio é construir uma campanha interativa e, principalmente, ​​atrativa com uma mescla de ​experiência ​digital e real de maneira integrada para despertar interesse dos possíveis novos voluntários e alcançar a meta de ser a maior campanha de mobilização da história da ​ONG​.

​​​​​​“Pensamos numa dinâmica que tenha como trilha narrativa um jogo​,​ com “provas” digitais e presenciais que conversem entre ​si ​​e abram as portas para que o​​ voluntariado ​​conheça ​​a realidade​​ ​​de quem vive nas favelas mais precárias do país e ainda propague essa mensagem para o máximo de pessoas possível, inspirando a sociedade a entrar em ação e não relaxar enquanto existir pobreza.”, explica Victoria Aun Castells, gerente de voluntariado e equipes da TETO Brasil. ​​

​​​Com essa estratégia, a organização espera levar ao menos 3 mil voluntários para a “prova” da rua, que é a principal da gincana e vai acontecer nos dias 6 e 7 de maio, simultaneamente, em capitais e outras cidades espalhadas pelos 7 estados brasileiros em que a TETO atua. Também faz parte do plano ​uma captação mínima de R$ 250 mil, principalmente via formulário digital de doação​.​

​​”Além de uma oportunidade para quem quer começar a ser voluntária ou voluntário, a COLETA representa para a TETO o primeiro passo para que a gente viabilize o nosso sonho de construir pelo menos 300 moradias de emergência em 2023. Isso além dos nossos censos e projetos comunitários.​​ A transformação social que precisamos no Brasil precisa ser responsabilidade de todos nós!​​”, explica Camila Jordan, Diretora Executiva da TETO Brasil. ​​ ​

Confira o cronograma completo da Coleta 2023:

​​​De 03/04 à 24/04 – INSCRIÇÃO​​

​​​De 17/04 à 05/05 – FORMAÇÃO & MOBILIZAÇÃO​​

​​​06/05 e 07/05 – NAS RUAS​​

​​​De 08/05 à 14/05 – NO DIGITAL

Sobre a TETO

Trabalhamos pela construção de um país justo e sem pobreza. Em associação com a organização internacional TECHO, presente em 18 países da América Latina, ​desde 2006​​ ​no Brasil, mobilizando voluntários e voluntárias para atuar lado a lado de moradores e moradoras em comunidades precárias de diferentes Estados. Juntas e juntos, construímos soluções concretas e emergenciais que proporcionam melhorias nas condições de moradia e habitat destes territórios.