Candidatos precisam comprovar moradia na Vila Torres e baixa renda (Divulgação/PUCPR)

Até o dia 13 de janeiro de 2023, jovens com até 29 anos de idade que moram na comunidade Vila Torres, em Curitiba, poderão se inscrever para participar do processo seletivo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) que vai conceder até cinco bolsas de estudos integrais para cursos de graduação da Instituição.



Esta é a quarta edição da iniciativa, que já ofertou 15 bolsas de estudos e de permanência para estudantes que estão cursando a primeira graduação em áreas como Relações Públicas, Direito, Medicina Veterinária, Economia e Administração.



“O programa é uma forma de ampliar as oportunidades para os jovens que moram no entorno do câmpus de Curitiba da PUCPR, dos jovens que são nossos vizinhos. Acompanhamos toda a vida acadêmica desses estudantes e é gratificante perceber o desenvolvimento dos jovens”, afirma Rogério Renato Mateucci, reitor da instituição.



Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato tenha concluído o Ensino Médio, não tenha diploma de Ensino Superior ou vínculo com outra instituição de Ensino Superior no ato da inscrição, tenha até 29 anos de idade completos em 2022, resida na comunidade Vila Torres e também que o grupo familiar do candidato tenha renda mensal per capita de até 1,5 salário-mínimo.



Além da inscrição, o processo seletivo é composto por uma prova objetiva, avaliação documental e entrevista presencial. Os candidatos classificados receberão a bolsa de estudos para cursos de graduação da PUCPR e uma bolsa permanência no valor de R$ 400 mensais. Os cursos de Medicina, Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Humanidades e Bacharelado Interdisciplinar em Saúde não são elegíveis.

Serviço:

Processo Seletivo Vila Torres

Inscrição: de 03 a 13 de janeiro de 2023

Site: identidade.pucpr.br