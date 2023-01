Divulgação

O Banco de Ração da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba aceita doação de alimentos para poder fazer o atendimento aos pets em situação de risco na cidade. Esse tipo de ação é ainda mais importante após a operação da última semana, que culminou no resgate de quase 300 animais em uma residência no bairro São Lourenço.

O cidadão que quiser contribuir pode entregar rações comerciais secas ou úmidas para cães e gatos, em embalagens fechadas. As entregas podem ser feitas no Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar), na CIC, ou no Passeio Público de Curitiba, onde fica a sede do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, da Secretaria de Meio Ambiente, e a Rede de Proteção (veja os locais para entrega abaixo).

Os insumos serão essenciais para a alimentação dos animais do São Lourenço, que estão sob os cuidados do Instituto Fica Comigo, organização parceira da Rede de Proteção Animal, que assume a rotina de cuidados diários dos animais até a recuperação, com o apoio da Rede de Proteção para a garantia de alimentação e continuidade das castrações, até disponibilizá-los para adoção responsável.

A ONG também precisa de voluntários e doações. As informações estão no perfil do Instagram da entidade.

Histórico

As ações de fiscalização da Rede de Proteção Animal, após uma série de denúncias de vizinhos, aconteciam há dez anos, com vistorias e notificações. A situação se agravou e a Rede promoveu ações clínicas, castração, microchipagem e, nos últimos meses, até mesmo fornecimento de ração.

O Banco

Desde que foi criado, em 2019, o Banco de Ração da Prefeitura de Curitiba já fez o repasse de 144 toneladas de ração comercial aos animais resgatados de situações de risco por ONGs e protetores independentes e mantidos por pessoas em vulnerabilidade social. O programa foi instituído por lei de iniciativa do Executivo, com posterior regulamentação via Decreto (Lei Municipal n° 15.449/2019 e Decreto Municipal n° 1.226/2019).

Tudo o que é arrecadado é encaminhado a protetores e ONGs que estejam com o cadastro renovado e validado junto à Rede de Proteção Animal. Pessoas reconhecidas pela manutenção de número excessivo de animais e famílias em condição de vulnerabilidade social e que têm animais também poderão receber rações conforme avaliação técnica.

Os animais que ficam sob os cuidados do município não recebem os insumos vindos do programa. A gestão, armazenamento, divisão e distribuição das doações recebidas fica por conta da Rede de Proteção Animal.

Serviço

Locais de entrega para o Banco de Ração da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba

Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar)

Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC

Horário: todos os dias, das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30

Passeio Público – Rede de Proteção Animal

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30