Divulgação

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) sediará, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, o Simpósio do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre) – Novos desafios do poder judiciário: A experiência Brasil Itália, em Foz do Iguaçu. O evento reunirá magistradas e magistrados brasileiros e italianos, com o objetivo de aprimorar e compartilhar os saberes constitucionais, administrativos, ambientais e penais entre Brasil e Itália.

Na abertura do evento será realizada a Solenidade de Posse da Comissão Administrativa do Consepre, em que o presidente do conselho, o desembargador José Laurindo de Souza Netto, nomeará o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), Carlos Alberto França, como o novo presidente do Consepre.

Consepre

O Consepre foi criado em novembro de 2021, a partir da unificação do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça com o Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, durante o 120º Encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça, realizado no TJ de Pernambuco. É integrado exclusivamente pelos presidentes dos Tribunais de Justiça.

Entre seus objetivos estão a defesa dos princípios, prerrogativas e funções institucionais do Poder Judiciário; a integração dos Tribunais de Justiça em todo o país; o intercâmbio de experiências funcionais e administrativas; o estudo e aprofundamento dos temas jurídicos e das questões judiciais que possam ter repercussão em mais de um Estado da Federação, em busca da uniformização de entendimentos e em respeito à autonomia e às peculiaridades locais.

Comissão Administrativa do Consepre

A nova comissão administrativa do Consepre será composta pelos excelentíssimos presidentes dos Tribunais de Justiça Estaduais:

Desembargador Carlos França (TJGO), como Presidente do Consepre; Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia (TJRO), como Vice-Presidente do Consepre; Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira (TJMA), como Vice-Presidente de Relações Institucionais; Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira (TJRS), como Vice-Presidente de Cultura do Consepre; e o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho (TJMG), como Vice-Presidente de Inovação e Tecnologia.

Serviço:

Simpósio do Consepre

Local – Hotel Bourbon

Endereço – Av. das Cataratas, 2345, Foz do Iguaçu

Data – 19/01 a partir das 19h

20/01 a partir das 9h

Autoridades Presentes: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), Desembargador Carlos França e o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) desembargador José Laurindo de Souza Netto

Confira a programação aqui