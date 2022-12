Luis Pedruco

O Hard Rock Cafe Curitiba estreou no Natal de Curitiba na noite desta segunda-feira (12), com o espetáculo Rock´n Xmas. Na programação, uma série de shows gratuitos para todas as idades durante cinco dias, sempre com duas sessões à noite.



























































O cenário do espetáculo tem guirlandas instaladas nas luminárias na quadra onde está a casa de eventos, na Rua Comendador Araújo, a partir da esquina com a Rua Buenos Aires. Todas as sacadas do Hard Rock Cafe foram ocupadas por mais de 60 artistas para levar o melhor da música natalina, com a presença de bailarinos, coro de vozes, músicos e cantores. O espetáculo tem produção da companhia Projeto Broadway e inclui dez apresentações oficiais, nos dias 13, 18, 19 e 20 de dezembro, em duas sessões por dia, começando sempre às 19h30 e às 21h, com meia hora de duração cada.

Mas não são só as luzes que integram as programações de fim de ano na capital. Entre as 130 atrações a maioria pode ser apreciada também durante o dia. Inclusive, para quem trabalha durante a semana, existem diversas opções que podem ser apreciadas também aos sábados e domingos.