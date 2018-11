1.695 urnas foram substituídas até as 17h, informa o TSE

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Até as 17h (horário de Brasília) deste domingo (7), 1.695 urnas eletrônicas tiveram defeitos e precisaram ser substituídas, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Esse número representa 0,33% do total de 525,9 mil urnas utilizadas no pleito. Os estados com mais urnas substituídas são Minas Gerais (366), Rio de Janeiro (138) e Pernambuco (134).

O TSE também informou que, até esse horário, foram registradas 183 ocorrências de irregularidades (como transporte de eleitores e boca de urna), sendo 177 com eleitores e seis com candidatos.

Ainda de acordo com a corte, somente em uma seção eleitoral em Três Coroas (RS) o voto precisou ser manual com problemas técnicas com as urnas.