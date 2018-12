1 morre e 3 são presos em mega-assalto a empresa de valores em SP

Folhapress

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque de uma quadrilha a uma empresa de transporte de valores que durou cerca de duas horas terminou com um assaltante morto e três presos na madrugada desta segunda (29) em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo).

Os assaltantes, que segundo a polícia utilizaram pelo menos 21 veículos na ação, atacaram a empresa Brinks na Lagoinha, bairro da zona leste da cidade, a partir das 2h40. A intensidade da ação, que contou com cerca de dez explosões, foi ouvida em outros bairros da cidade distantes até 10 quilômetros do local.

Para tentar concretizar o roubo, os criminosos renderam um frentista do posto de combustíveis vizinho da Brinks, que foi usado como escudo durante o ataque. O muro entre o posto e a empresa foi explodido e pelo menos oito carros-fortes que estavam no pátio sofreram danos no início da ação.

Para evitar que a Polícia Militar chegasse ao local do ataque, a quadrilha bloqueou vias do entorno com veículos, que foram incendiados, e espalhou objetos cortantes no asfalto para furar pneus de veículos que se aproximassem.

Acionada, a polícia trocou tiros com os assaltantes por duas horas -a quadrilha fugiu. Durante o tiroteio, moradores relatam ainda terem ouvido ao menos quatro explosões na sede da empresa.

Moradora da Lagoinha, Ana Amélia Rezende disse ter acordado com o barulho das explosões e não conseguiu dormir mais até o amanhecer.

"Pensei no começo que eram fogos para comemorar o resultado das eleições, mas o barulho foi muito forte. Aí comecei a ouvir tiros e mais tiros, foi assustador", afirmou.

Um dos assaltantes, Fabio Donner Silva Martins, 32, foi baleado e morreu no local, enquanto outros três supostos membros da quadrilha foram presos, dois deles em Ribeirão. O terceiro foi encontrado em Serra Azul, cidade distante 40 quilômetros do local do ataque. Ele estava ferido.

Martins já tinha sido preso há três anos acusado de liderar uma quadrilha que explodia caixas eletrônicos em GO.

Segundo a polícia, a quadrilha, que usava fuzis, não conseguiu levar o dinheiro e nenhum policial sofreu ferimentos na troca de tiros. Também em Serra Azul foram encontrados num canavial cinco carros usados pela quadrilha.

Policiais buscam a quadrilha em Ribeirão e cidades vizinhas. O total de criminosos envolvidos na ação ainda é desconhecido, mas policiais estimam em até 50 homens.

Esse não é o primeiro ataque do tipo na cidade. Em julho de 2016, um policial e um morador de rua usado como escudo foram mortos num ataque à Prosegur, um dos maiores já registrados no país.

Procurada, a Brinks informou que está à disposição das autoridades para eventuais esclarecimentos dos fatos. A empresa disse ainda que prestou assistência aos funcionários que estavam na empresa no momento do ataque e que eles passam bem.

Já a ABTV (Associação Brasileira das Empresas de Transporte de Valores) parabenizou a PM pela atuação e diz que as associadas investiram R$ 500 milhões nos últimos cinco anos em tecnologia e treinamentos das equipes.