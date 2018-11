"10 Segundos para Vencer” é o grande ganhador do 11º Festival de Cinema da Lapa

Redação Bem Paraná

Na noite deste domingo, dia 25 de novembro, foi realizada a cerimônia de premiação do 11º Festival de Cinema da Lapa, um dos principais e mais tradicionais festivais de cinema do Brasil, realizado na histórica cidade da Lapa, no Estado do Paraná. O grande vencedor da Mostra Competitiva do festival foi o filme “10 segundos para vencer”, de José Alvarenga.

O filme mostra a extraordinária trajetória de Éder Jofre até se tornar um dos maiores boxeadores da história, mesmo sendo um homem dividido entre a paixão pelo esporte e a vida em família, onde pai e filho se unem na busca de um sonho, o de ser um verdadeiro campeão. No elenco, o grande destaque fica por conta dos atores Daniel de Oliveira e Osmar Prado, que interpretam, respectivamente, Eder Jofre e Kid Jofre.

No Festival de Cinema da Lapa, a obra conquistou seus dos treze prêmios em disputa: Melhor Filme (júri popular), Melhor Filme (júri oficial), Melhor Roteiro (Thomas Stavros, Patrícia Andrade, José Alvarenga Jr. e Marcio Alemão), Melhor Fotografia (Lula Carvalho), Melhor Som (José Moreau Louzeiro, Tomás Alem, Bernardo Uzeda e Rodrigo Noronha) e Melhor Ator (Osmar Prado).

Outros destaques da noite ficaram por conta dos prêmios de Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Ator Coadjuvante conquistados, respectivamente, por Karina Telles (Benzinho), Nathalia Garcia (Ferrugem) e Jackson Antunes (Coração de Cowboy). O festival premiou, ainda, Melhor Diretor: Aly Muritiba (Ferrugem), Melhor Montagem: João Menna Barreto (Ferrugem), Melhor Direção de Arte: Tiago Marques (Ferrugem), Melhor Trilha Sonora: Lucas Lima (Coração de Cowboy) e Prêmio Especial do Júri/Atriz Revelação: Tiffany Dopke (Ferrugem).

