Confira os sites sobre Esoterismo & Religião que o Bem Paraná selecionou pra você

Seicho-No-Ie

Orações, mensagens de fé, artigos, eventos e endereços das sedes em todo o Brasil.

www.seicho-no-ie.org.br/



Liberdade Religiosa

Discute os direitos humanos, sobretudo no que se refere à liberdade religiosa. Tem legislação e links relacionados, além de casos reais levados a julgamento.

www.liberdadereligiosa.org.br/



Caminho de Santiago

Reúne fotos e relatos de peregrinos, câmeras, lendas e dicas dos caminhos de Santiago de Compostela.

www.caminhodesantiago.com



Igreja de Deus

Teve sua origem na "Organização Evangélica Universal dos Primogênitos". Confira a história e os objetivos da igreja, leia textos bíblicos e veja informações sobre vídeos religiosos.

www.igrejadedeus.com.br



CEBI

Associação ecumênica que busca incentivar a releitura da Bíblia de acordo com a realidade social da população mais carente. Métodos, publicações e agenda de cursos.

www.cebi.ong.org



Jornal Hoje

Publicação evangélica. Há artigos sobre orações, evangelização, notícias sobre eventos e lançamentos de livros, além de depoimentos de fiéis.

www.jornalhoje.com.br/



Jovens da Igreja

A seita cristã "Árvore da Vida" explica seus principais dogmas. Você pode ler versículos bíblicos, escutar hinos de louvor e informar-se sobre congressos de jovens.

http://www.jovensdaigreja.com.br/



Igreja Pentecostal

Com versões em alemão, espanhol, francês e inglês, o site da igreja pentecostal tem notícias sobre os fiéis e sermões. Você pode enviar um pedido de oração.

http://www.ipda.org.br/



Igreja Metodista

A tradicional igreja protestante conta a história de sua fundação, ensina seus dogmas e explica sua organização eclesiástica. Também informa endereço dos templos e instituições de ensino metodistas.

www.metodista.org.br



União do Vegetal

Saiba mais sobre a doutrina brasileira da União do Vegetal, cujos discípulos usam a bebida ayahuasca em rituais sagrados.

www.udv.org.br



Satanismo

Contém nove declarações, onze regras e os nove pecados satânicos. Há também uma longa lista de nomes de seres míticos infernais por ordem alfabética, bem como quem foram e o que representam.

http://tinpan.fortunecity.com/jazz/599/satanismo.html



O Chamado

Reúne histórias ditas verídicas de gente que recebeu um "chamado" para a religião. São relatos de crianças e adultos traduzidos do inglês.

www.stories.org.br/



Brasil Judáico

Diretório de sites com conteúdo relacionado a judaísmo. Lista colégios, instituições, sinagogas, movimentos juvenis e outros temas. Tem serviço de newsletter.

http://www.brasiljudaico.cjb.net



Islam

Filosofia, princípios e orações da religião islâmica, além de informações sobre o Alcorão.

http://www.islam.org.br/



Espíritos

Doutrina espírita, publicações, FAQ, biografias e fórum de discussão.

http://www.espirito.org.br/



Búzios e Orixás

Informações sobre a origem africana da crença e suas diferenças em relação ao catolicismo. Explica a prática do jogo de búzios e fala sobre orixás.

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/1322/index.html



Budismo

O que é budismo? Quem foi Buda? O site responde e esclarece os princípios da filosofia para quem se interessar. Traz endereços e telefones de templos no Brasil e horários de cultos.

www.budismo.com.br/



Ocultismo

Enciclopédia de ocultismo, misticismo e paranormalidade. Tem links para sites sobre estes assuntos.

www.themystica.com



Chacras

Descubra que arcanjo rege seu signo, confira dicas de numerologia e jogue tarô on line. Também oferece informações sobre horóscopo chinês e cadastro para quem quer encontrar a alma gêmea.

www.chacras.com.br



Árvore do Bem

Oferece consultas a horóscopo, I Ching e numerologia, além de curso on line de yôga, dicas de aromaterapia e informações sobre Feng Shui. O conteúdo compensa o visual ultrapassado.

http://arvoredobem.ig.com.br



I-Ching

Cadastre-se para receber horóscopos personalizados por e-mail, calcule seu ascendente, consulte o I Ching e as peculiaridades de cada signo.

www.horoscopefree.com



Astrologia

Descubra o mundo do zodíaco e dos signos. Aqui você encontra artigos escritos por astrólogos convidados. Há ainda roteiro de cursos, palestras e workshops.

www.jornal-astrologia.com



Portal do Astral

Interessante site holístico, com pequenos testes logo na entrada. Faz mapas astrológico e numerológico, tira biorritmo, tem jogos de tarô e de runas, ajuda a interpretar sonhos etc.

www.portaldoaltoastral.com.br



Portal da Lua

Saiba como a Lua interfere no seu dia-a-dia nos campos do amor, do trabalho e da saúde. Veja também quais são as fases mais propícias para mudar, trabalhar etc.

www.todalua.com.br



Esoterismo

Especializado em esoterismo e terapias alternativas, o portal tem seções sobre quiropatia, cristaloterapia, tantra, reiki, xamanismo etc. Oferece horóscopo diário

personalizado.

www.esoteric.com.br



