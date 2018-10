110 anos do T

O Ford T, carro que simboliza o nascimento da era do automóvel, comemorou 110 anos de lançamento. Apresentado oficialmente por Henry Ford em outubro de 1908, ele ganhou rapidamente a fama de produto seguro, simples, confiável e barato, dando início à revolução que colocou o mundo sobre rodas. A partir de 1913, Henry Ford desenvolveu o processo de produção em série do Modelo T, que abriu as portas do mercado de massa para o automóvel. Com mecânica simples, robusto e fácil de manter, ele logo caiu no gosto popular. As várias melhorias introduzidas ao longo do tempo o deixaram mais confortável, rápido e econômico. O constante aperfeiçoamento do processo produtivo também trouxe a redução dos custos: lançado por 850 dólares, ele chegou ao último ano de produção, em 1927, custando 290 dólares. Em 1919, a Ford foi a primeira fabricante de automóveis a se instalar no Brasil, com a produção desse veículo e do caminhão da linha. Em 1920, ele representava mais da metade dos veículos em circulação no mundo e somou mais de 15 milhões de unidades nos seus 19 anos de produção.

Onix 1.000.000

O Chevrolet Onix atingiu a marca de 1 milhão de unidades produzidas. O modelo é o mais vendido na América Latina. Foi lançado há seis anos, no Salão do Automóvel de 2012. O Onix é produzido atualmente em Gravataí (RS) e em São Caetano do Sul (SP).

Fim Focus

Em maio de 2019 a Ford deixará de produzir na Argentina seu carro médio Focus. A notícia teria sido confirmada pela Ford do Brasil às revistas Autoesporte e Quatro Rodas. O motivo é a queda de procura de hatches e sedãs médios, que perderam espaço para os utilitários esportivos. O carro é produzido em Pacheco, assim como a picape Ranger. A quarta geração do Focus foi mostrada na Europa em abril, mas ficou fora dos planos para a Argentina por causa de sua baixa demanda na região.

Volvo híbrido

A Volvo pretende vender cerca de 8 mil automóveis no País em 2019 e, desse total, 10% serão híbridos. A estimativa foi divulgada pelo presidente da Volvo Cars do Brasil, Luis Rezende, durante a apresentação do XC60 T8. A nova opção híbrida chega às concessionárias agora em outubro por R$ 299.950, mas antes disso já teve 70 unidades negociadas na operação de pré-venda. Até o fim do ano serão 200. O carro é trazido da fábrica chinesa de Chengdu, assim como toda a linha XC60 2019, que inclui também versões a gasolina e híbridas.