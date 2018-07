Saiba onde reclamar no Paraná

Bem Paraná

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS http://www.ans.gov.br/asp/Consultas_reclama.asp

Responde a consultas e reclamações relacionadas às Operadora de Plano de Saúde.



Banco Central - Gerência Regional em Curitiba - GTCUR http://www.bcb.gov.br/htms/sobre/decur.shtm

Atende as demandas referentes à regulamentação e à fiscalização do Sistema Financeiro Nacional e de consórcios nos Estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.



Central de Atendimento ao Usuário - Ministério dos Transportes http://www.transportes.gov.br/STT/DTR/0800.htm

Através do número 0800 61 0300 recebe sugestões ou reclamações relativas aos serviços prestados pelas empresas permissionárias do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.



Centro de Relações com o Consumidor - CRC / ANP http://www.anp.gov.br/crc.html

Serviço de atendimento da Agência Nacional do Petróleo aos consumidores e agentes econômicos do setor de petróleo e gás para receber, ouvir e analisar as demandas.



Centros de Vigilância Sanitária Estaduais http://www.anvisa.gov.br/inst/snvs/centro_est.htm

Relação de endereço e telefone da Vigilância Sanitária em todos os Estados. Fiscalizam e recebem denúncia de alimentos, cosméticos, tabaco, medicamentos, produtos para a saúde, saneantes, sangue e hemoderivados, serviços de saúde, toxicologi



Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária - CONAR http://www.conar.org.br/fale/

O CONAR, uma entidade não governamental mantida por agências de publicidade, empresas anunciantes e veículos de comunicação, recebe, por email, carta ou fax, reclamação sobre anúncios que possam prejudicar ou ofender consumidores.



Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/LD http://www.londrina.pr.gov.br/procon/

O PROCON de Londrina atende reclamações pelo telefone 300-1010 ou na sede Rua Prof.João Cândido, 344 - andar 2 - sala - Edifício Tuparandi - Centro CEP: 86.010-901 - Londrina - Paraná.



Fale Conosco - ANATEL http://www.anatel.gov.br/atendimento/Default.asp

Para reclamações sobre serviços de telecomunicações procure resolver o problema com a empresa prestadora do serviço. Caso não obtenha resposta, a solução não seja satisfatória ou, ainda, deseje fazer uma denúncia ou crítica, use o Fale Conosco.



Farma Sac http://www.abifarma.com.br/farma_sac/index.php4>

Relação contendo telefone ( 0800) e endereço eletronico de cada uma das 48 empresas representadas pelos seus SACs nas reuniões do FARMA SAC -Serviço de Atendimento ao Consumidor da Indústria Farmacêutica



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA http://www2.ibama.gov.br/descentra/index0.htm

Sugestões, reclamações, pedidos de informações e denúncias sobre agressões ao meio ambiente podem ser feitas através da Linha Verde, um serviço da Ouvidoria do IBAMA. A ligação é gratuita, de qualquer ponto do país, para o número 0800-61-8080



Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná - IPEM/PR http://www.ipem.pr.gov.br/ouvidoria_00.html

A ouvidoria do IPEM/PR tende a reclamações e denúncias sobre produtos e serviços sobre os quais o IPEM/PR exerce fiscalização: instrumentos de medição, produtos pré-medidos, produtos certificados e têxteis.



Órgãos de Defesa do Consumidor http://www.mj.gov.br/sistemas/sisprocon/mapa.asp

Consulta ao Banco de Dados do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor onde estão cadastrados PROCONs e outros órgãos de defesa do consumidor em todos os Estados.



Ouvidoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária http://www.anvisa.gov.br/ouvidoria/fale_com.htm

Por e-mail, recebe denúncias e queixas relativas à área de vigilância sanitária: alimentos, cosméticos, tabaco, medicamentos, produtos para a saúde (para diagnósticos e odontológicos), saneantes, sangue e hemoderivados, serviços de saúde, toxicologia



Ouvidoria da ANEEL http://www.aneel.gov.br/defaultouvid.htm

Os consumidores de energia elétrica devem dirigir-se 1º a empresa prestadora de serviços, em 2º lugar, às Agências Estaduais e do DF para solicitar serviços ou encaminhar reclamações. Se a solução não for satisfatória, recorrer a ouvidoria da ANEEL.



Ouvidoria do INMETRO http://www.inmetro.gov.br/ouvidoria/ouvidoria.asp

Sugestões, informações, reclamações e crítica sobre os serviços do INMETRO: regulamentação metrológica, fiscalização de instrumentos de medir, produtos pré-medidos, produtos e serviços certificados, credenciamento de laboratório e organismos.



PROCON/PR http://www.pr.gov.br/proconpr/atuacao.html

O endereço correto do Procon é Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Cep: 80410-210 - Curitiba - Paraná - Brasil.



Promotoria Defesa do Consumidor - 2ª Vara Cível - Fórum Londrina http://www.londrina.pr.gov.br/ministeriopublico/promconsumidor/

Atua em defesa e proteção de direitos coletivos e difusos. Busca a orientação e a prevenção nas relações de consumo. Apura eventuais responsabilidades por práticas irregulares ou ilegais



Rede Nacional de Metrologia Legal http://www.inmetro.gov.br/metlegal/rnml.asp

Rede Nacional de Metrologia Legal (RNML) é o braço executivo do INMETRO nos Estados, executando as verificações e inspeções dos instrumentos de medição, das medidas materializadas, e o controle dos produtos pré-medidos e dos produtos certificados.