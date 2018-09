12 filmes baseados na obra de Stephen King para ver no aniversário do autor

Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta sexta-feira, 21 de setembro, o autor Stephen King completa 71 anos. Para comemorar seu aniversário e celebrar sua fantástica carreira, o Looke, serviço brasileiro de streaming, preparou uma lista de filmes baseados na obra do autor que você pode assistir na plataforma.

Confira:

O Iluminado

Dirigido pelo consagrado Stanley Kubrick, marcou um dos papéis mias icônicos da carreira de Jack Nicholson. É considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, principalmente dentro do gênero de terror. Uma família se hospeda num hotel assombrado por uma presença maligna.

Um Sonho de Liberdade

Indicado a sete Oscars em 1995, incluindo os prêmios de melhor filme, melhor ator, fotografia e roteiro adaptado, é o filme com melhor avaliação de todos os tempos no IMDb, site sobre cinema mais acessado do mundo. Ao longo de anos, dois presidiários se conectam em busca de uma eventual redenção. Estrelando Tim Robbins e Morgan Freeman.

It – A Coisa

Longa de terror de 2017 que foi sucesso de bilheteria e mostra a jornada de sete crianças excluídas que lutam contra um poderoso monstro que se disfarça de palhaço.

Dica: Assista também a “It - Uma Obra Prima do Medo”, primeira adaptação do livro para o cinema.

À Espera de um Milagre

Indicado a quatro Oscars em 2000, incluindo os prêmios de melhor filme, melhor ator coadjuvante e roteiro adaptado. Um homem negro acusado de estupro e assassinato possui um dom misterioso. Com Tom Hanks e Michael Clarke Duncan.

Cujo

Tema de um episódio da série “Friends”, o filme narra a história de um fiel cachorro que se torna perigoso e ataca sua própria família após ser mordido por um morcego com raiva.

O Apanhador de Sonhos

Cinco amigos fazem uma viagem que pode não ser exatamente o que eles esperavam.

Colheita Maldita (I, II, III, IV e 7)

Série de filmes baseada no conto homônimo do autor.

