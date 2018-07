O Deville Express Guaíra, representado pelo Gerente Geral, Manoel Terron (foto), participou do 13º Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR). O evento aconteceu em junho e reuniu agentes de viagens, operadores, jornalistas, estudantes e profissionais que atuam na atividade turística. Na foto com Manoel Terron, Dayane Passos, Secretaria Executiva da Adetur e Priscila Rabaiolli, Assessoria de Imprensa e Secretaria da Adetur.

Um recital pela vida

No dia 29 de junho, foi realizado o concerto “Um recital pela vida”, com o pianista Alvaro Siviero. O músico se apresentou como voluntário em prol da ampliação da Oncologia do Hospital São Vicente. A temática musical foi “Um encontro com Chopin”, na qual foram apresentadas as obras do compositor polonês e suas influências emRachmaninov e Liszt. Na foto de Antônio More: Marcia Blanski, Diretora Administrativa do Hospital São Vicente, os oncologistas Dr. Bruno Azevedo e Dr. Fábio Fin e Dr. Angelo Luiz Tesser, Diretor Técnico do HSV.

Balanço:

** O ortodontista Alexandre Moro embarca hoje, sexta-feira, para os Estados Unidos onde irá ministrar um curso sobre o PowerScope para ortodontistas da América Latina na fábrica da American Orthodontics.

** A Copa do Mundo vem aquecendo as vendas. Pelo menos no ramo de alimentação, os comerciantes não tem o que reclamar. A cada jogo do Brasil, as vendas aumentam – seja em encomenda para confraternizações em casa, ou nos bares e restaurantes.Esse é o caso da Bela´s Bakery, que somente no período da Copa do Mundo os pedidos triplicaram.“Bolos, pipocas gourmet e a caixa de brigadeiros com a bandeira do Brasil são os líderes em vendas”, salienta a empresária e chef patisserie Izabela Samways.

** As massas ganham um apelo especial com a chegada do inverno. Quem procura uma opção disponível a qualquer hora do dia, tanto no almoço como no jantar, tem uma variedade completa na rede Au-Au. Entre os destaques mais recentes do cardápio, o gnocchi é uma das pedidas campeãs nos dias mais frios. Pode-se degustar tanto nos restaurantes quanto em casa, por meio do delivery.

** No sábado, dia 7 de julho, a livraria Leitura Genial recebe a autora Jacqueline Carteri para a Hora de História. A ação é gratuita e será das 11h às 15h, com a contação do livro Capitu Lê, ilustrado por Maressa, e ainda a presença de um músico. A Leitura Genial é especializada em literatura infanto-juvenil, e fica no Shopping Via Colleghi, no Bacacheri.

** O McDonald’s Brasil acaba de ser reconhecido como a Franquia do Ano em premiação concedida pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios. A publicação que apontou as Melhores Franquias do Brasil em 2018 avaliou as empresas a partir de um ranking baseado em uma pesquisa feita pela Serasa Experian.