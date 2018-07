14% dos brasileiros se declaram vegetarianos ou veganos

Uma pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) em abril deste ano revelou que 14 a cada 100 pessoas se declaram vegetarianas no Brasil. O número que representa quase 30 milhões de pessoas mostra como o grupo com essa opção alimentar aumentou em relação a 2012, quando a mesma pesquisa foi realizada e contabilizou 8% da população como vegetariana. Nas regiões metropolitanas de Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo o número é ainda maior e chega a 16% de vegetarianos. A pesquisa apontou também um rápido aumento no interesse da população por produtos veganos, que são aqueles que não possui nenhum ingrediente de origem animal em sua composição. Dos entrevistados pela pesquisa, 55% disse que consumiria mais produtos veganos se estivessem melhor indicados na embalagem e 60% teriam mais interesse se o valor dos produtos fossem iguais aos dos que estão acostumados a consumir.

Concessões florestais serão monitoradas por drones

Os servidores do Serviço Florestal Brasileiro responsáveis pelo monitoramento das concessões florestais participaram de uma capacitação sobre o uso de aeronaves remotamente pilotadas no planejamento florestal", na última semana em Brasília (DF). O Serviço Florestal adquiriu recentemente quatro drones multirotores que serão usados no monitoramento das áreas sob concessão federal, que atualmente somam um milhão de hectares e produzem cerca de 175 mil metros cúbicos de madeira por ano. A capacitação foi conduzida pelo pesquisador da Embrapa.

40% do planalto pantaneiro está em alto risco, revela estudo

O Estudo Índice de Risco Ecológico (IRE), lançado pelo WWF-Brasil, revela que 40% do planalto da bacia do Alto Paraguai está em alto risco. Entre as ameaças estão o intenso processo de conversão de áreas de vegetação do Cerrado por pastagens e cultivos agrícolas, a criação de barragens para geração de energia, uso ineficiente e degradação de áreas agrícolas e pastagens, impactos causados por áreas urbanas e falta de saneamento básico (menos de 15% do esgoto, em média, recebe tratamento e há um índice médio de perda de água nos sistemas de distribuição de 26%). A região do planalto pantaneiro é importante porque é lá que se concentram as “torres de água”, ou seja, fontes de água que fazem do Pantanal uma área úmida. Menos de 1% do planalto pantaneiro é protegido por Unidades de Conservação (UC’s) e 55% da área já foi desmatada.