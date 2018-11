‘Estou disposto a ir a uma enfermaria para debater com Bolsonaro’, diz Haddad

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista a agências de notícias internacionais nesta quarta-feira (10), o candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad, afirmou que está disposto "até a ir a uma enfermaria" para debater propostas com seu adversário na corrida presidencial, Jair Bolsonaro (PSL).

O capitão reformado foi vítima de um atentado a faca em 6 de setembro e se recupera em sua casa no Rio de Janeiro de duas cirurgias. Ele diz que espera liberação médica para participar dos debates do segundo turno.

Na quinta-feira (4), porém, Bolsonaro concedeu uma entrevista à TV Record que foi vinculada ao mesmo tempo em que era transmitido o debate da TV Globo, ao qual o candidato do PSL não compareceu.

"Ele precisa debater. Estou disposto até a ir a uma enfermaria para debater com ele", disse Haddad durante a entrevista em São Paulo.

A estratégia do candidato do PT é confrontar medidas do governo Lula com as propostas de Bolsonaro e mostrar que o capitão reformado votou, quando deputado, em projetos contrários aos direitos dos trabalhadores. A ideia é dizer que um eventual governo do PSL vai piorar a vida da população mais carente.

Bolsonaro avançou em várias fatias do eleitorado tradicionalmente lulista no primeiro turno, inclusive no Nordeste, e Haddad sabe que precisa recuperar esse voto se quiser vencer a eleição em 28 de outubro.

O petista insistiu também que seu adversário contribui para uma "escalada da violência" no país e que não repreende "correligionários que têm agido violentamente".

Ele citou como exemplo um mestre de capoeira que foi assassinado na Bahia esta semana após uma discussão política —defendendo voto em Haddad.

Sobre acenos a partidos e a criação de uma frente mais ampla em favor da democracia, Haddad repetiu que segue em conversas com o PDT, de Ciro Gomes, e já conseguiu fechar acordos com o PSOL, de Guilherme Boulos, e com o PSB.

Ele recebeu governadores do PSB, como Paulo Câmara (PE) e Ricardo Coutinho (PB), em um hotel na capital paulista. Ambos já o apoiavam no primeiro turno.

Haddad defende a ampliação de seu arco de apoio para "outros setores da sociedade" —deve procurar outros atores políticos, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB)— para essa frente, mas evita fazer um aceno ao mercado financeiro.

"Todo o establishment apoia a extrema direita. O mercado tem preferência pelo plano de venda das estatais", disse Haddad, afirmando que é por isso que grande parte dos donos do dinheiro estão com Bolsonaro.

Conforme publicou a Folha de S.Paulo, o PT resiste a indicar os nomes que integrariam uma eventual equipe econômica de Haddad caso ele fosse eleito. Avalia que o aceno ao mercado não precisa ser feito agora e que a campanha deve falar com o povo.

Haddad, por sua vez, escalou auxiliares de sua confiança há algumas semanas para conversar com empresários e investidores e passar uma ideia de que fará um governo moderado, com responsabilidade fiscal.