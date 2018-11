‘Meu PSDB não é de oportunistas e mentirosos’, diz aliado de Alckmin em crítica a Doria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Expulso por suposta infidelidade do PSDB paulistano comandado por um aliado de João Doria, o secretário estadual Saulo de Castro afirmou à reportagem que "o seu partido não é o dos oportunistas, dos mentirosos, dos que não têm palavra".

Castro e o ex-governador e ex-presidente nacional do PSDB Alberto Goldman foram sumariamente expulsos pelo diretório municipal nesta segunda-feira (8).

Aliado de Alckmin, Castro permaneceu no governo após a posse de Márcio França (PSB), ora adversário de Doria na disputa estadual. Goldman, por sua vez, aproximou-se de Paulo Skaf (MDB), que perdeu no primeiro turno.

A expulsão faz parte da ofensiva de Doria para tomar o controle do partido depois da derrota de Geraldo Alckmin na eleição presidencial. O ex-governador paulista comanda o PSDB nacional.

A orientação da executiva foi que Castro e Goldman desconsiderem a expulsão por ver ausência de valor jurídico.

Em nota encaminhada à reportagem, Castro faz menção indireta a tentativas de Doria de substituir Alckmin, seu padrinho político, na disputa presidencial e, na campanha, ter flertado com o adversário Jair Bolsonaro (PSL).

Na segunda, Goldman também retrucou. "Não tem nenhum panaca nesse partido que tenha condição moral de pedir a minha expulsão", afirmou.

Leia a nota de Saulo de Castro:

"Mário Covas nos ensinou que lealdade é traço de caráter. Fidelidade e gratidão também. Infiel não sou.

Sou fiel aos valores de fundação do PSDB. Meu PSDB é o do Mario Covas e Geraldo Alckmin, e não o dos oportunistas, dos mentirosos, dos que não têm palavra, dos que oscilam de acordo com interesses mesquinhos e se apequenam na adesão interesseira.

Definitivamente esse não é o meu PSDB.

Passei uma vida lutando pelos valores de Covas e Alckmin.

Minha diferença com essa candidatura que aí está é no campo dos valores. Só isso."