2 - Alvo de operação, economista Roberto Giannetti se afasta de campanha tucana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alvo da nova fase da Operação Zelotes, nesta quinta-feira (26), o economista Roberto Giannetti da Fonseca decidiu se afastar da campanha do PSDB em São Paulo.

Segundo a coligação encabeçada pelo pré-candidato ao governo João Doria, o economista passará a se dedicar à elaboração de sua defesa.

A operação deflagrada nesta quinta investiga pagamentos a ele feitos pela siderúrgica Paranapanema que buscava se livrar de débitos de R$ 900 milhões aplicados pelo Fisco no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), órgão que avalia recursos a autuações da Receita Federal.

A Kaduna, empresa do economista, foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Em nota, Roberto Gianetti da Fonseca disse que as suspeitas levantadas contra ele e sua empresa são "totalmente infundadas" e que sempre se pautou pelos "princípios éticos e legais no relacionamento com seus clientes".