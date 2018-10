2 - Amy Schumer e Emily Ratajkowski são presas em protesto nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comediante Amy Schumer e a modelo e atriz Emily Ratajkowski estão entre as 300 pessoas presas nesta quinta-feira (4) em Washington, nos EUA, durante um protesto contra a indicação do juiz Brett Kavanaugh à Suprema Corte americana. A manifestação reuniu milhares de pessoas em frente ao prédio do Senado dos Estados Unidos, em Washington.

Escolhido pelo presidente Donald Trump para substituir Anthony Kennedy, que se aposentará, Kavanaugh é acusado por três mulheres de agressão sexual, sendo que uma delas, Christine Blasey Ford, depôs na Comissão Judiciária do Senado americano. O juiz nega as acusações.

No Twitter, Ratajkowski relatou o ocorrido. "Hoje fui presa protestando contra a indicação à Suprema Corte de Brett Kavanaugh, um homem que foi acusado por várias mulheres de agressão sexual. Homens que machucam mulheres não podem mais ser colocados em posições de poder". Ela e Amy trabalharam juntas no filme "Sexy por acidente".

O jornalista Benny Johnson respondeu a modelo, alegando que ela e Amy haviam concordado em serem detidas. "Eu vi os policiais andarem até vocês e perguntarem educadamente se vocês queriam ser presas. Você e a Amy disseram sim e então ambas sentaram no chão até que os policiais lhes dessem pulseiras especiais e encaminhassem vocês para fora", escreveu ele.