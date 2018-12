2 - Astro de 'Shazam!' faz aparição surpresa na Comic Con e revela paixão por pão de queijo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Zachary Levi, que interpretará o super-herói Shazam no cinema, fez uma aparição surpresa, na noite desta sexta-feira (7), na Comic Con, que acontece na Expo SP, na zona sul de São Paulo.

Levi está confirmado para participar do evento no domingo (9), durante um painel do filme "Shazam!", mas acabou surpreendendo os fãs após a exibição de "Aquaman" nesta noite.

Em uma breve aparição no auditório principal, ele brincou com o ator Jason Momoa, 39, protagonista de "Aquaman", que falou por vídeo, direto de Nova York.

"Queria ter o cabelo e a barba do Jason, parece Jesus. Um Jesus com um grande garfo. Muito sexy", brincou Levi, levando a plateia às gargalhadas.

Com o auditório cheio e animado, Levi também falou algumas palavras em português e afirmou ter virado fã do pão de queijo brasileiro, antes de chamar o público para o evento de promoção de "Shazam!", no próximo domingo.

Conhecido por ter protagonizado a série "Chuck", Levi precisou entrar em uma dieta severa e treinos pesados para ganhar massa muscular para participar da adaptação cinematográfica dos quadrinhos da DC Comics, que tem estreia prevista para abril de 2019 nos cinemas.

"AQUAMAN"

Antes da estreia de "Shazam!" nos cinemas, "Aquaman", outro super-herói da DC, chegará primeiro às telonas brasileiras, e uma parte dos fãs já puderam ver antes da estreia, durante a Comic Con, nesta sexta.

O longa chegará oficialmente aos cinemas na próxima semana, mas parece já ter agradado aos fãs que se aglomeraram no auditório principal do evento para vê-lo. A produção foi ovacionada ao término da exibição.

Momoa falou brevemente com os fãs por vídeo após a exibição. O ator disse que esse foi o trabalho mais difícil que já fez e admitiu que ainda não viu o resultado final. "Vocês viram antes de mim, eu vou ver só daqui uma semana com meus filhos", disse ele.