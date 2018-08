Ator que faz Santos Dumont em série recusou testes em 'O Mecanismo'

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Aos 29 anos de idade, João Pedro Zappa, protagonista de série da HBO sobre o aviador Alberto Santos Dumont, diz que não gosta de embarcar em projetos com os quais não sente alguma afinidade.

Ele exemplifica com duas produções principalmente: a série "O Mecanismo", sobre a Operação Lava Jato, e o filme "Nada a Perder", que retrata a vida do bispo Edir Macedo.

Convidado a fazer testes para a primeira e a segunda temporada de "O Mecanismo", Zappa não pensou duas vezes -diz que pressentiu direcionamento partidário. "Já lia muitas coisas que o Padilha [José, diretor da série] dizia." No lançamento pela Netflix no início do ano, a série foi acusada de ter funcionado como propaganda antipetista.

Zappa também refutou convite para fazer o bispo Edir Macedo jovem no filme "Nada a Perder". "Estavam pintando ele como um santo homem, e para mim ele é um bandido", diz, sobre o criador da Igreja Universal do Reino de Deus.

Depois de fazer "Gabriel e a Montanha", rodado na África, conta que ficou sem emprego. No ano passado, recusou outros trabalhos como ator e ganhou a vida como garçom.