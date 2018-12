Atrás de Imagine Dragons, BTS é o segundo grupo mais tocado no Spotify em 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esse tem sido um ano de conquistas para BTS. O septeto de k-pop foi o segundo grupo mais reproduzido no Spotify em 2018, ultrapassando Maroon 5, Migos e Coldplay, de acordo com dados divulgados pela plataforma de streaming nesta terça-feira (3). A primeira colocação ficou com Imagine Dragons.

A colocação foi alavancada por "Fake Love", a faixa de k-pop mais tocada no serviço musical, com mais de 175 milhões de reproduções, e por "Idol", com a qual o grupo bateu recorde de maior número de visualizações no YouTube em 24 horas de seu lançamento -feito superado recentemente por "thank u, next", de Ariana Grande.

Neste ano, o grupo recebeu duas certificações de ouro nos Estados Unidos, mesmo cantando em coreano, foi eleito melhor artista nas redes sociais pela premiação da Billboard pelo segundo ano consecutivo, e se tornou o primeiro artista de língua estrangeira a liderar as paradas musicais nos Estados Unidos em mais de uma década.

Os feitos da banda foram reconhecidos até pelo presidente do país asiático, Moon Jae-in. "A música popular coreana deu um salto para frente no palco mundial graças ao BTS. Através da linguagem da música k-pop, nossos jovens compartilham experiências de vida e amor, sonhos e dores com jovens de todo lugar do mundo", escreveu o chefe de Estado em uma publicação no Facebook.

Criado em 2013, o BTS, sigla para Bangtan Boys, é formado por Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V e Jungkook. A base de fãs brasileiros teve importante papel no crescimento da carreira do grupo k-pop, que se destacou na fábrica de ídolos sul-coreana justamente pelo reconhecimento internacional.

Em novembro, entrou em cartaz nos cinemas brasileiros um documentário sobre o grupo, intitulado "Burn the Stage: The Movie", que registrou a turnê de 40 shows dos garotos coreanos. O grupo se apresentou no Brasil em março de 2017, vendendo os 15 mil ingressos das duas apresentações em questão de horas.