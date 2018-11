2 - ATUALIZADA - 'Estou confiante sobre 1º turno', diz Bolsonaro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O candidato a presidente do PSL, Jair Bolsonaro, afirmou estar confiante sobre a vitória no primeiro turno ao chegar para votar na manhã deste domingo (7).

Ele chegou ao local às 8h55 e foi recebido por eleitores que vestiam a camisa do Brasil. Gritos de "mito" e "vai ser no primeiro turno" marcaram a passagem do candidato pela seção eleitoral.

Ele votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona Oeste do Rio e deixou o local por volta de 9h10.

Bolsonaro chegou acompanhado de dois de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e o deputado estadual Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ). Os três vestiam coletes à prova de balas e sob forte esquema de segurança.