2 - Bolsonaro representa risco à democracia, escreve The Economist

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o título "Brazilia, we have a problem" (Brasília, temos um problema), a revista britânica The Economist publicou editorial em que afirma que Jair Bolsonaro (PSL), candidato à presidência, oferece riscos à democracia.

A publicação destaca que, dois meses antes da eleição brasileira, ninguém é capaz de prever o resultado, já que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso e nenhum outro candidato supera os 20% de intenção de votos no primeiro turno.

A revista destaca que Bolsonaro vem adotando táticas baseadas em provocação e uso hábil de redes sociais.

Também cita declarações controvérsias, como a de que ele preferia ter um filho morto a um filho gay e que já disse a uma congressista que ela merecia ser estuprada.