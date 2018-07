2 - Corinthians anuncia treino aberto para torcida no Itaquerão sábado 

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta segunda-feira que seu último treino antes do jogo do fim de semana contra o Palmeiras acontecerá na Arena Corinthians, aberto aos torcedores. Os dois times se enfrentam no domingo (8), às 16h (de Brasília), pelo segundo jogo das finais do Campeonato Paulista.

A atividade comandada pelo técnico Fábio Carille foi marcada para o estádio em Itaquera, às 10h do próximo sábado (7).

A iniciativa não é inédita no clube. Depois de abrir os portões dos treinos para sua torcida em três ocasiões ao longo de 2017, o Corinthians voltou a apostar na estratégia em fevereiro, antes de clássico contra o próprio Palmeiras pela primeira fase do Paulista. Na ocasião, o time alvinegro venceu em casa por 2 a 0.

Os dois times voltam a se enfrentar neste domingo. Com uma vitória alviverde em Itaquera por 1 a 0 no jogo de ida, o Corinthians precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Vitória por dois ou mais gols garante a conquista corintiana.

Em novembro do ano passado, antes do título brasileiro, o Corinthians também fez um treino aberto aos torcedores no estádio. A estimativa foi que 32 mil pessoas compareceram.