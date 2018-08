2 - Destaques da programação (de 11 a 17 de agosto)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

- SÁBADO, 11

HBO, 22h

LEGO NINJAGO: O FILME

Título original: The Lego Ninjago Movie

Produção: EUA, 2017

Direção: Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan

Elenco: Felipe Drummond, Eduardo Borgerth Neto, Marcelo Garcia.

Lloyd, Nya, Cole, Jay, Zane e Kai são jovens adolescentes, que dividem as tarefas escolares com o alter-ego como super-heróis ninja, sempre prontos a proteger a cidade de Ninjago dos ataques feitos pelo megavilão Garmadon. Só que Lloyd é também filho de Garmadon e, em meio às constantes batalhas com o pai, demonstra uma profunda mágoa por ter sido abandonado ainda bebê.

- DOMINGO, 12

Telecine Pipoca, 21h50.

A MÚMIA

Título original: The Mummy

Produção: EUA, 2017

Direção: Alex Kurtzman

Elenco: Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson.

Nas profundezas do deserto, uma antiga rainha cujo destino foi injustamente tirado está mumificada. Apesar de estar sepultada em sua cripta, ela desperta nos dias atuais. Com uma maldade acumulada ao longo dos anos, ela espelha terror desde as areais do Oriente Médio até os becos de Londres..

- SEGUNDA, 13

Maxprime, 22h05.

A ILHA DA MORTE

Título original: Isle Of The Dead

Produção: EUA, 2016

Direção: Nick Lyon

Elenco: Joey Lawrence, Maryse Mizanin, Todd Cattell.

Uma equipe de reconhecimento investiga o desaparecimento de um destacamento SEAL ocorrido há uma década em uma ilha remota onde ocorreu um incidente biológico. Ao chegar à ilha, a equipe se depara com levas de violentos zumbis que os atacam. Encontram também respostas supreendentes para os eventos de dez anos atrás.

- TERÇA, 14

Canal Brasil, 22h.

RIO MUMBAI

Título Original: Rio Mumbai

Produção: BRA, 2018

Direção: Gabriel Mellin, Pedro Sodré

Elenco: Pedro Sodré, Clara Choveaux, Bruce Gomlevsky.

Nelson, um jornalista cético, está tendo experiências estranhas. Um cientista que mora em seu prédio tenta convencê-lo que esses acontecimentos estão ligados a um antigo estudo sobre viagem no tempo.

- QUARTA, 15

Cinemax, 22h00.

TIRANDO O ATRASO

Título Original: Dirty Grandpa

Produção: EUA, 2016

Direção: Dan Mazer

Elenco: Robert De Niro, Zac Efron, Zoey Deutch, Aubrey Plaza.

Uma semana antes do seu casamento, um jovem advogado certinho precisa levar o seu avô de carro até a Flórida. A viagem promete, principalmente quando ele revela que está pronto para se divertir com mulheres mais jovens.

- QUINTA, 16

HBO 2, 20h07

A LENDA DE TARZAN

Título Original: The Legend Of Tarzan

Produção: EUA, 2016

Direção: David Yates

Elenco: Alexander Skarsgard, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson.

Anos se passaram desde que John Clayton III, o homem que um dia foi conhecido como Tarzan, abandonou a selva africana para estabelecer-se em Londres com sua esposa, Jane. Mas uma missão diplomática o leva de volta às terras do Congo e, quando a vida de sua família é ameaçada, a verdadeira natureza do rei dos macacos vem à tona.

- SEXTA, 17

Maxprime, 22h00

A TORRE NEGRA

Título Original: The Dark Tower

Produção: EUA, 2017

Direção: Nikolaj Arcel

Elenco: Tom Taylor, Matthew McConaughey, Idris Elba, Dennis Haysbert.

O pistoleiro Roland Deschain percorre o mundo em busca da famosa Torre Negra, prédio mágico que está prestes a desaparecer. Essa busca envolve uma intensa perseguição ao poderoso Homem de Preto, passagens entre tempos diferentes, encontros intensos e confusões entre o real e o imaginário. Baseado na obra literária homônima de Stephen King.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.