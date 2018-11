2 - Destaques da programação (de 13 a 19 de outubro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

SÁBADO, 13

HBO, 22h

SOBRENATURAL: A ÚLTIMA CHAVE

Título original: Insidious: The Last Key

Produção: Canadá, EUA, 2018

Direção: Adam Robitel

Elenco: Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson, Kirk Acevedo.

Elise é uma parapsicóloga que costuma ter pesadelos com sua antiga casa no Novo México, onde viveu com seus pais e irmão. Quando criança, ela dizia ver fantasmas na casa mas seu pai nunca acreditou e por isto ele a castigava. Um dia, Elise recebe uma ligação de um paciente que pede sua ajuda porque ele se mudou para um lugar assombrado. O que ela não sabe é que este lugar é sua antiga casa no Novo México.

- DOMINGO, 14

Telecine Pipoca, 20h

VIVA - A VIDA É UMA FESTA

Título original: Coco

Produção: EUA, 2017

Direção: Lee Unkrich, Adrian Molina

Elenco: Anthony Gonzalez (VIII), Benjamin Bratt, Gael García Bernal.

Miguel é um menino de 12 anos que deseja ser um músico famoso, mas precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos.

- SEGUNDA, 15

TCM, 22h

O CORRUPTOR

Título original: The Corruptor

Produção: EUA, 1999

Direção: James Foley

Elenco: Brian Cox, Byron Mann, Mark Wahlberg, Chow Yun-Fat, Ric Young.

Nick Chen é o primeiro oficial de origem chinesa a trabalhar no departamento de polícia da cidade. Ele é responsável pelo controle de Chinatown, um bairro em que o tráfico de armas, o narcotráfico e os imigrantes ilegais são problemas rotineiros. Nesse mundo sem regras, duas gangues estão a ponto de travar uma batalha brutal: os Fukienese Dragons e os Triads. Danny Wallace é um novato que deverá colaborar com Nick no controle da situação, uma missão demasiadamente complicada.

- TERÇA, 16

Canal Brasil, 22h00

AMORES DE CHUMBO

Produção: BRA, 2018

Direção: Tuca Siqueira

Elenco: Aderbal Freire Filho, Juliana Carneiro da Cunha, Augusta Ferraz.

Um misterioso triângulo amoroso do passado ressurge anos depois. Miguel e Lúcia estão prestes a comemorar seu aniversário de 40 anos de casamento, mas a chegada de Maria Eugênia acaba atrapalhando os planos do casal, já que junto com seu retorno, voltam também as memórias dos amores vividos entre Miguel e Maria. Além dos horrores dos anos de chumbo, período da ditadura militar no Brasil.

- QUARTA, 17

MaxPrime, 22h00

PATERNO

Título original: Paterno

Produção: EUA, 2018

Direção: Barry Levinson

Elenco: Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemons.

Um retrato do veterano treinador de futebol americano Joe Paterno, no momento em que seu legado se vê ofuscado pelo escândalo de abuso sexual de seu colega Jerry Sanduzky, ao mesmo tempo em que descobre que sofre de câncer.

- QUINTA, 18

Max, 23h

LION: UMA JORNADA PARA CASA

Título original: Lion

Produção: EUA, 2016

Direção: Garth Davis

Elenco: Sunny Pawar, Tannishtha Chatterjee, Nawazuddin Siddiqui, David Wenham.

Em 1986, Saroo, um garoto de cinco anos, se perde nas ruas de Calcutá a milhares de quilômetros de sua casa. Após inúmeras dificuldades, a criança é adotada por um amoroso casal australiano e se muda para a Tasmânia. Vinte e cinco anos depois, angustiado com as poucas lembranças de seu passado, Saroo embarca em busca de sua antiga família.

- SEXTA, 19

Cinemax, 20h06

MANDANDO BALA

Título original: Shoot Em Up

Produção: EUA, 2007

Direção: Michael Davis

Elenco: Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci, Greg Bryk, Stephen McHattie.

Em meio a um tiroteio, Smith, um pistoleiro misterioso e solitário, ajuda no nascimento de um bebê. Smith, junto a uma charmosa prostituta, tentará proteger a inocente criatura de um perigoso bando de criminosos.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.