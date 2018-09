2 - Destaques da programação (de 15 a 21 de setembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

- SÁBADO, 15

HBO, 22h

JUMANJI: BEM-VINDO À SELVA

Título original: Jumanji: Welcome To The Jungle

Produção: EUA, 2017

Direção: Jake Kasdan

Elenco: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan.

Quatro adolescentes encontram um videogame cuja ação se passa numa floresta tropical. Empolgados com o jogo, eles escolhem seus avatares para o desafio, mas um evento inesperado faz com que sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos personagens da aventura.

- DOMINGO, 16

Telecine Pipoca, 20h00.

A ESCOLHA PERFEITA 3

Título original: Pitch Perfect 3

Produção: EUA, 2017

Direção: Trish Sie

Elenco: Anna Kendrick, Hailee Steinfeld, Rebel Wilson.

Sentindo-se desmotivadas com os seus trabalhos, as ex-Barden Bellas veem a chance de reunir a equipe novamente ao serem convidadas para participar da USO Tour, na Europa. Enquanto competem com fortes candidatos, surge uma tensão que pode enfraquecer os laços do grupo.

- SEGUNDA, 17

Maxprime, 22h05.

MACBETH: AMBIÇÃO E GUERRA

Título original: Macbeth

Produção: EUA, 2015

Direção: Justin Kurzel

Elenco: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Paddy Considine, Hilton McRae.

Após ouvir a profecia de um trio de bruxas que previram a possibilidade de Macbeth se tornar o rei da Escócia, o ambicioso barão é incentivado por sua esposa para conquistar o trono através de enganos e assassinatos. Dos mesmos produtores de O Discurso do Rei, este filme é estrelado por Michael Fassbender e Marion Cotillard.

- TERÇA, 18

Canal Brasil, 23h20.

REQUÍLIA

Título Original: Requília

Produção: BRA, 2013

Direção: Renata Diniz

Elenco: Henrique Bernardes, Camila Guerra, Dimer Monteiro

Todos os dias, um garoto de 7 anos pega o ônibus para a escola com sua babá. Em uma manhã, encontra na parada alguém diferente: quem é esse senhor barbudo que, ao contrário de todos ali, não está a espera de nada? Uma amizade inesperada surge.

- QUARTA, 19

Cinemax, 22h00.

SUPERMAN - O RETORNO

Título Original: Superman Returns

Produção: EUA, 2006

Direção: Bryan Singer

Elenco: Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey, James Marsden.

Após três anos de ausência, Superman volta à Terra para combater seu arqui-inimigo Lex Luthor. Desta vez o Homem de Aço terá de superar a distância que o separou de seu grande amor, Lois Lane, e de uma sociedade que aprendeu a viver sem ele.

- QUINTA, 20

Telecine Touch, 20h00

O ANO EM QUE MEUS PAIS SAÍRAM DE FÉRIAS

Título Original: O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias

Produção: BRA, 2006

Direção: Cao Hamburger

Elenco: Michel Joelsas, Germano Haiut, Simone Spoladore.

Um belo dia, os pais de Mauro precisam viajar inesperadamente e o deixam aos cuidados de um vizinho judeu, o velho Shlomo. O filme mostra as marcas da ditadura brasileira na vida familiar, sob o olhar de um menino mineiro em 1970.

- SEXTA, 21

Maxprime, 22h00

REFÉM DO MEDO

Título Original: Shut-in

Produção: EUA, 2016

Direção: Farren Blackburn

Elenco: Naomi Watts, Oliver Platt, Jacob Tremblay, David Cubitt.

Mary Portman (Naomi Watts) é uma psicóloga infantil viúva que vive em uma casa isolada na zona rural de New England. Em meio a uma severa tempestade de inverno, ela deve encontrar coragem e uma maneira de sair para resgatar uma criança (Jacob Tremblay).

