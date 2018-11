2 - Destaques da programação (de 17 a 23 de novembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

SÁBADO, 17

HBO, 22h

PROUD MARY

Título original: Proud Mary

Produção: EUA, 2018

Direção: Babak Najafi

Elenco: Taraji P. Henson, Billy Brown, Neal McDonough, Margaret Avery.

Mary trabalha como assassina profissional para uma das famílias de criminosos mais notórias da cidade. Ela acaba tendo que enfrentar uma variedade terrível de assassinos em série, desde mafiosos russos até pessoas próximas a ela, após atirar em um mafioso para salvar uma criança. Agora, cheio de armas e agilidade, ela tem que fazer todo o possível para sobreviver.

- DOMINGO, 18

Telecine Pipoca, 20h

CÍRCULO DE FOGO: A REVOLTA

Título original: Pacific Rim: Uprising

Produção: EUA, 2018

Direção: Steven S. DeKnight

Elenco: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny, Burn Gorman, Charlie Day.

Jake era um promissor talento do programa de defesa, mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime ao vasculhar ferros-velhos em busca de peças de robôs abandonados.

- SEGUNDA, 19

TCM, 22h

RESIDENT EVIL: O HÓSPEDE MALDITO

Título original: Resident Evil

Produção: EUA, 2002

Direção: Paul Anderson

Elenco: Milla Jovovich,Stephen Billington,Eric Mabius,Michelle Rodriguez.

Um misterioso vírus dissemina uma praga em um laboratório secreto. Uma unidade militar especial que é enviada para conter a epidemia terá que enfrentar zumbis, mutantes e até o supercomputador que controla o local. Baseado no jogo Resident Evil. Com Milla Jovovich (O Quinto Elemento).

- TERÇA, 20

Canal Brasil, 22h00

O NÓ DO DIABO

Produção: BRA, 2018

Direção: Gabriel Martins, Ian Abé

Elenco: Alexandre de Sena, Everaldo Pontes, Fernando Teixeira, Isabél Zuaa, Tavinho Teixeira.

Há dois séculos atrás, durante a escravidão, uma fazenda canavieira era palco de horrores. Anos depois, o passado cruel permanece marcado nas paredes do local e eventos estranhos começam a acontecer.

- QUARTA, 21

MaxPrime, 22h00

EU COMPARTILHO. EU GOSTO. EU SIGO.

Título original: Like.share.follow

Produção: EUA, 2017

Direção: Glenn Gers

Elenco: Keiynan Lonsdale, Ema Horvath, Abraham Benrubi, Michael Boatman.

Garrett é um astro emergente do YouTube e Shell é uma fã super emotiva. Eles começam uma relação romântica que rapidamente se transforma em assédio, obsessão e loucura.

- QUINTA, 22

Max, 22h00

PROFESSOR MARSTON E AS MULHERES-MARAVILHAS

Título original: Professor Marston And The Wonder Women

Produção: EUA, 2017

Direção: Angela Robinson

Elenco: Luke Evans, Rebecca Hall, Bella Heathcote, Oliver Platt, Connie Britton.

Cinebiografia do Dr. William Marston, inventor e psicólogo americano que viveu um relacionamento poliamoroso com sua esposa Elizabeth e com sua assistente de pesquisa Olive Byrne. À vivência do psicólogo com duas mulheres avançadas e afinadas com o feminismo de sua época é atribuída influência determinante em sua mais famosa invenção: a personagem Mulher-Maravilha, criada em 1941.

- SEXTA, 23

Cinemax, 22h00

ESQUADRÃO SUICIDA

Título original: Suicide Squad

Produção: EUA, 2016

Direção: David Ayer

Elenco: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman.

Uma organização governamental secreta decide formar a Força Especial X, uma unidade composta por alguns dos criminosos mais temidos do mundo para realizar as missões secretas mais perigosas do governo dos EUA. Eleitos pela capacidade de serem facilmente descartados e levando em consideração o risco das missões, a unidade recebe um novo apelido: O Esquadrão Suicida.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.