2 - Destaques da programação (de 18 a 24 de agosto)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

- SÁBADO, 18

HBO, 22h

O CONTO

Título original: The Tale

Produção: EUA, 2018

Direção: Jennifer Fox

Elenco: Laura Dern, Elizabeth Debicki, Ellen Burstyn, Jason Ritter.

A vida idílica de Jennifer Fox é abalada quando sua mãe descobre uma história, escrita por ela aos 13 anos de idade, que descreve seu relacionamento ‘especial‘ com dois treinadores adultos de um acampamento. Ao ler a história, Jennifer percebe que os detalhes do manuscrito são muito diferentes de suas lembranças daquele momento ocorrido há 40 anos e ela é forçada a confrontar as histórias que contamos para sobreviver.

- DOMINGO, 19

Telecine Pipoca, 20h00.

MÃE!

Título original: Mother!

Produção: EUA, 2017

Direção: Darren Aronofsky

Elenco: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris.

Uma mulher pensa que terá um final de semana tranquilo com o marido em casa. Porém, começam a chegar diversos convidados na residência dos dois. Isso faz com que o casamento deles seja testado das mais variadas maneiras.

- SEGUNDA, 20

Maxprime, 22h00.

UM JOGO DE VIDA OU MORTE

Título original: Sleuth

Produção: EUA, 2007

Direção: Kenneth Branagh

Elenco: Jude Law, Michael Caine, Harold Pinter.

Andrew é um escritor rico e famoso, mas isso não é o suficiente para manter o seu casamento, já que sua esposa acaba de trocá-lo por Milo, um ator decadente. Sentindo-se traído, ele elabora um plano de vingança contra o namorado de sua ex-mulher.

- TERÇA, 21

Canal Brasil, 22h.

ARÁBIA

Título Original: Arábia

Produção: BRA, 2018

Direção: Affonso Uchoa, João Dumans

Elenco: Aristides de Sousa, Murilo Caliari, Renata Cabral.

Em uma fábrica de alumínio em MG, um jovem encontra o diário de um trabalhador que sofreu um acidente. Através da história, o filme faz um panorama das condições de vida de indivíduos marginalizados.

- QUARTA, 22

Cinemax, 22h00.

O SUSPEITO

Título Original: Rendition

Produção: EUA, 2007

Direção: Gavin Hood

Elenco: Jake Gyllenhaal, Reese Witherspoon, Meryl Streep.

O engenheiro químico Anwar El-Ibrahimi desaparece de um vôo nos Estados Unidos, e sua esposa, Isabella, começa uma desesperada luta para descobrir seu paradeiro, enquanto um agente da CIA presencia o interrogatório brutal de Anwar e questiona seu trabalho.

- QUINTA, 23

Telecine Touch, 20h10

A PRIMEIRA VEZ

Título Original: The First Time

Produção: EUA, 2012

Direção: Jon Kasdan

Elenco: Dylan O’Brien, Britt Robertson, Craig Roberts.

Dave é apaixonado pela melhor amiga. Aubrey está em um relacionamento infeliz. Em uma festa, seus caminhos se cruzam, e logo eles sentem uma grande conexão. Com o passar do final de semana, eles descobrem muitas coisas juntos.

- SEXTA, 24

Maxprime, 22h00

CHIPS - O FILME

Título Original: Chips

Produção: EUA, 2017

Direção: Dax Shepard

Elenco: Michael Peña, Dax Shepard, Vincent D’Onofrio, Adam Brody.

Jon é um motociclista que tenta salvar seu casamento, enquanto Frank é um agente que investiga o roubo onde alguns policiais estão envolvidos. Ambos se unem à patrulha do trânsito e trabalham em equipe apesar de suas diferenças.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.