2 - Destaques da programação (de 1º a 7 de dezembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

SÁBADO, 1º

HBO, 22h

PEDRO COELHO

Título original: Peter Rabbit

Produção: Austrália, 2018

Direção: Will Gluck

Elenco: Domhnall Gleeson, Sam Neill, Rose Byrne.

O travesso Peter Rabbit e sua família ocupam seus dias incomodando o velho Sr. McGregor em sua horta. Mas quando o Sr. Mc Gregor morre e sua terra é herdada por seu sobrino, Thomas McGregor, Peter enfrenta uma batalha com o recém chegado.

- DOMINGO, 2

Telecine Pipoca, 20h

MAZE RUNNER: A CURA MORTAL

Título original: The Death Cure

Produção: EUA, 2018

Direção: Wes Ball

Elenco: Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario, Thomas Brodie Sangster, Dexter Darden.

No terceiro filme da saga, Thomas embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal e descobre que os planos da C.R.U.E.L podem trazer consequências catastróficas para a humanidade.

- SEGUNDA, 3

TCM, 22h

LARANJA MECÂNICA

Título original: A Clockwork Orange

Produção: Inglaterra, 1971

Direção: Stanley Kubrick

Elenco: Patrick Magee, Warren Clarke, Malcolm Mcdowell, Michael Bates.

O jovem Alex passa as noites com uma gangue de amigos briguentos. Depois que é preso, se submete a uma técnica de modificação de comportamento para poder ganhar sua liberdade.

- TERÇA, 4

Canal Brasil, 22h00

CASA GRANDE

Produção: BRA, 2014

Direção: Fellipe Barbosa

Elenco: Thales Cavalcanti, Marcello Novaes, Suzana Pires, Alice Melo, Bruna Amaya, Clarissa Pinheiro.

Sônia e Hugo são da alta burguesia carioca e levam uma vida bastante confortável. Aos poucos, vão à falência, mas ninguém sabe de seus problemas financeiros, nem mesmo o filho Jean.

- QUARTA, 5

MaxPrime, 22h00

A QUEDA DE BERLIM

Título original: Berlin Falling

Produção: Alemanha, 2017

Direção: Ken Duken

Elenco: Tom Wlaschiha, Ken Duken, Marisa Leonie Bach, Tim Wilde.

Frank era um soldado de elite, agora ele quer deixar suas missões de guerra no passado e seguir com sua vida. Depois de muito tempo, ele vai rever sua filha e precisa buscá-la na estação de Berlim. No caminho conhece Andreas, que o convence a levá-lo até Berlim. Mas o que Frank não espera é que sua boa ação terá consequências devastadoras.

- QUINTA, 6

Max, 21h00

O JOGO DA IMITAÇÃO

Título original: The Imitation Game

Produção: EUA, 2014

Direção: Morten Tyldum

Elenco: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Rory Kinnear.

Alan Turing é um gênio matemático. Durante a Segunda Guerra Mundial tem a missão de decifrar os códigos que a Alemanha nazista emite com sua máquina Enigma. Turing brilhará por suas realizações, mas logo será ofuscado por uma sociedade opressiva. Filme vencedor do Oscar 2015 de Melhor Roteiro Adaptado.

- SEXTA, 7

Cinemax, 22h00

MÁFIA NO DIVÃ

Título original: This Analyze

Produção: EUA, 1999

Direção: Harold Ramis

Elenco: Robert De Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow, Joe Viterelli, Chazz Palminteri.

O psiquiatra Ben Sobol está para casar. O chefão da máfia local está às vésperas de um importante encontro de criminosos em Nova York. Mas o mafioso está em crise e decidiu fazer terapia com Sobol, que tem duas semanas para curá-lo ou enlouquecer tentando.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.