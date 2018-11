2 - Destaques da programação (de 20 a 26 de outubro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

SÁBADO, 20

HBO, 22h

OURO E COBIÇA

Título original: Insidious: Gold

Produção: EUA, 2016

Direção: Stephen Gaghan

Elenco: Matthew McConaughey, Edgar Ramírez, Bryce Dallas Howard.

Um homem, desesperado por um golpe de sorte, une-se a um geólogo para encontrar ouro nas profundezas da Indonésia.

- DOMINGO, 21

Telecine Pipoca, 20h

STAR WARS: OS ÚLTIMOS JEDI

Título original: Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi

Produção: EUA, 2017

Direção: Rian Johnson

Elenco: Mark HamillCarrie, Fisher Adam, DriverDaisy, RidleyJohn Boyega.

Após encontrar o mítico e recluso Luke Skywalker em uma ilha isolada, a jovem Rey busca entender o balanço da Força a partir dos ensinamentos do mestre jedi.

- SEGUNDA, 22

TCM, 22h

RESIDENT EVIL: O HÓSPEDE MALDITO

Título original: Resident Evil

Produção: EUA, 2002

Direção: Paul Anderson

Elenco: Milla Jovovich,Stephen Billington,Eric Mabius,Michelle Rodriguez.

Um misterioso vírus dissemina uma praga em um laboratório secreto. Uma unidade militar especial que é enviada para conter a epidemia terá que enfrentar zumbis, mutantes e até o supercomputador que controla o local. Baseado no jogo Resident Evil. Com Milla Jovovich (O Quinto Elemento).

- TERÇA, 23

Canal Brasil, 22h00

BARONESA

Produção: BRA, 2017

Direção: Juliana Antunes

Elenco: Andreia Pereira de Sousa, Leidiane Ferreira, Gabriela Souza

Andreia e Lidiane são grandes amigas e vizinhas na Vila Mariquinhas, em BH. Elas trocam confidências e compartilham laços, mas uma guerra de traficantes deixa o clima tenso e Andreia cogita ir embora.

- QUARTA, 24

MaxPrime, 22h00

O MAGO DAS MENTIRAS

Título original: Wizard Of Lies

Produção: EUA, 2017

Direção: Barry Levinson

Elenco: Alessandro Nivola, Lily Rabe, Hank Azaria, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro.

Um olhar para o corretor de ações e consultor financeiro Bernie Madoff em 2008, ano em que foi preso por cometer talvez a maior fraude financeira na história dos Estados Unidos. Produção Original HBO estrelada pelo ganhador do Oscar Robert de Niro e Michelle Pfeiffer.

- QUINTA, 25

Max, 23h

KING NO DESERT

Título original: King In The Wilderness

Produção: EUA, 2018

Direção: Peter Kunhardt

Elenco: Documentário

Um olhar esclarecedor sobre os últimos anos de vida do Dr. Martin Luther King, Jr. O filme mostra o caráter inabalável de King, sua doutrina radical de não-violência e sua luta interna. O premiado Peter Kunhardt dirige e produz este documentário da HBO sobre esse ícone dos direitos civis, 50 anos após seu assassinato em Memphis.

- SEXTA, 26

Cinemax, 22h00

HOMEM-ARANHA

Título original: Spider-man

Produção: EUA, 2002

Direção: Sam Raimi

Elenco: Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco.

Depois de ser picado por uma aranha geneticamente modificada, Peter Parker ganha super poderes e as habilidades da aranha para se agarrar a qualquer superfície. Ele promete usá-los para combater o crime e começa a entender as palavras de seu querido tio Ben: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.