2 - Destaques da programação (de 22 a 28 de setembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

SÁBADO, 22

HBO, 22h

NÃO PENSE. NÃO DIGA

Título original: The Bye Bye Man

Produção: CHN/EUA, 2017, 96 min

Direção: Stacy Title

Elenco: Douglas Smith, Lucien Laviscount e Cressida Bonas

Três estudantes universitários se mudam para uma velha casa onde, sem querer, liberam uma entidade maligna. Para se defenderem e impedir que outros virem vítimas do assassino sobrenatural, os amigos precisam observar um interdito: não dizer ou pensar em seu misterioso nome.

- DOMINGO, 23

Telecine Pipoca, 20h

ASSASSINATO NO EXPRESSO DO ORIENTE

Título original: Murder on the Orient Express

Produção: EUA, 2017, 130 min

Direção: Kenneth Branagh

Elenco: Michelle Pfeiffer, Johnny Depp e Ridley Daisy

O detetive Hercule Poirot embarca de última hora no trem Expresso do Oriente, graças à amizade que possui com Bouc, que coordena a viagem. A bordo, conhece os demais passageiros e resiste à insistente aproximação de Edward Ratchett, que deseja contratá-lo para ser seu segurança particular. Na noite seguinte, Ratchett é morto em seu vagão. Com a viagem momentaneamente interrompida devido a uma, Bouc convence Poirot para que use suas habilidades dedutivas de forma a desvendar o crime.

- SEGUNDA, 24

Canal Brasil, 0h15 de terça

CHATÔ - O REI DO BRASIL

Produção: BRA, 2015, 100 min

Direção: Guilherme Fontes

Elenco: Marco Ricca, Andréa Beltrão, Paulo Betti e Leandra Leal

O magnata das comunicações Assis Chateaubriand é a estrela de um programa de TV chamado “O Julgamento do Século”, realizado no dia de sua morte. É nele que Chatô relembra fatos marcantes que viveu.

- TERÇA, 25

TCM, 22h

A BRUMA ASSASSINA

Título original: The Fog

Produção: EUA, 1980, 89min

Direção: John Carpenter

Elenco: Janet Leigh, Jamie Lee Curtis e Adrienne Barbeau

Velho lobo do mar conta a história de toda uma tripulação morta num naufrágio, há cem anos, que jurou vingança para uma noite de nevoeiro. O “fog” chega e mortes horríveis começam a acontecer.

- QUARTA, 26

MaxPrime, 22h05

ANJOS DA NOITE - GUERRA DE SANGUE

Título original: Underworld: Blood Wars

Produção: EUA, 2016, 91 min

Direção: Anna Foerster

Elenco: Kate Beckinsale, Theo James e Tobias Menzies

Selene é uma guerreira vampira que luta para acabar com a guerra eterna entre o clã Lycan de lobisomens e a facção de vampiros que a traiu.

- QUINTA, 27

Max, 23h

UMA HISTÓRIA DE AMOR DE HOLLYWOOD DIFERENTE

Título original: Bright Lights: Starring Carrie Fisher And Debbie Reynolds

Produção: EUA, 2017, 95 min

Direção: Alexis Bloom e Fisher Stevens

Documentário traz um olhar às vidas interconectadas de dois ícones do cinema: a estrela da franquia Guerra nas Estrelas Carrie Fisher e sua mãe, a estrela de Cantando na Chuva Debbie Reynolds. O filme mostra, através de filmes caseiros da família, a química especial e excentricidade entre essas duas gerações de Hollywood.

- SEXTA, 28

Telecine Cult, 20h10

CURSO DE VERÃO

Título original: Summer school

Produção: EUA/CAN, 1987, 110 min

Direção: Carl Reiner

Elenco: Mark Harmon, Kirstie Alley e Robin Thomas

Freddy é um professor que tem suas férias atrapalhadas por causa da obrigação de ensinar inglês durante o período de verão para alguns alunos problemáticos. Entretanto, a relação entre eles acaba se transformando em amizade e gerando várias confusões.

