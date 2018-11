2 - Destaques da programação (de 24 a 30 de novembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

SÁBADO, 24

HBO, 22h

MEU JANTAR COM HERVÉ

Título original: Proud Mary

Produção: EUA, 2018

Direção: Babak Najafi

Elenco: Taraji P. Henson, Billy Brown, Neal McDonough, Margaret Avery.

Hervé Villechaize ficou famoso pelo papel na série “A Ilha da Fantasia” e por seu nanismo. Em 1993, ele conhece o jornalista Danny Tate, com quem faz amizade durante uma noite selvagem que traz graves consequências para os dois. Este filme original HBO, inspirado em fatos, é estrelado por Peter Dinklage e Jamie Dornan. Foi escrito e dirigido por Sacha Gervasi, que entrevistou Hervé dias antes de seu suicídio.

- DOMINGO, 25

Telecine Pipoca, 20h

A FORMA DA ÁGUA

Título original: The Shape of Water

Produção: EUA, 2017

Direção: Guillermo del Toro

Elenco: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer.

Década de 60. Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos EUA da Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica.

- SEGUNDA, 26

TCM, 22h

U.S. MARSHALS: OS FEDERAIS

Título original: U.s. Marshals

Produção: EUA, 1998

Direção: Stuart Baird

Elenco: Daniel Roebuck, Irene Jacob, Joe Pantoliano, Kate Nelligan, Robert Downey Jr.

O agente Federal Samuel Gerard é um homem determinado e incansável. E quando Mark Roberts, acusado de matar dois homens em Nova York, escapa de um acidente aéreo ao ser escoltado para a prisão. Gerard inicia uma caçada implacável em busca do fugitivo.

- TERÇA, 27

Canal Brasil, 22h00

AS BOAS MANEIRAS

Produção: BRA, 2018

Direção: Juliana Rojas, Marco Dutra

Elenco: Cida Moreira, Eduardo Gomes, Gilda Nomacce, Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel Lobo.

Ana contrata Clara, uma solitária enfermeira, para ser babá de seu filho ainda não nascido. Conforme a gravidez avança, Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos e sinistros.

- QUARTA, 28

MaxPrime, 22h00

THE ROVER: A CAÇADA

Título original: The Rover

Produção: EUA, 2014

Direção: David Michôd

Elenco: Guy Pearce, Scoot McNairy, David Field, Robert Pattinson.

Dez anos após a queda da economia ocidental, os recursos minerais australianos atraem os homens mais desesperados e também os mais perigosos. Em meio a uma sociedade moribunda, sobreviver é uma batalha diária. Drama protagonizado por Guy Pierce e Robert Pattinson. Dirigido por David Michôd.

- QUINTA, 29

Max, 21h00

A CORDILHEIRA

Título original: La Cordillera

Produção: Argentina, 2017

Direção: Santiago Mitre

Elenco: Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas.

A caminho de uma cúpula de presidentes latino-americanos, o líder argentino Hernán Blanco precisa administrar uma crise familiar que o vincula a um escândalo de corrupção, ao mesmo tempo em que deve representar firmemente os interesses de seu país. O filme é estrelado por Ricardo Darín (O Segredo dos Seus Olhos).

- SEXTA, 30

Cinemax, 22h00

JUNTOS PELO ACASO

Título original: Life As We Know It

Produção: EUA, 2010

Direção: Greg Berlanti

Elenco: Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas.

Holly e Eric têm um encontro desastroso organizado por seus amigos Peter e Allison. Mas quando seus amigos morrem em um acidente, Holly e Eric terão que deixar de lado suas diferenças para cuidar da pequena Sophie.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.