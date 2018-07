2 - Destaques da programação (de 28 de julho a 3 de agosto)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

- SÁBADO, 28

HBO, 22h

HOMENS DE CORAGEM

Título original: Only The Brave

Produção: EUA, 2017

Direção: Joseph Kosinski

Elenco: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Jennifer Connelly, Taylor Kitsch.

Eric é um bombeiro que reúne uma equipe de colegas certificados e busca novos recrutas para oferecer um árduo treinamento em que se põe à prova os casos más arriscados da luta contra incêndios. Durante o treinamento, todos mudam à medida que adquirem mais experiência.

- DOMINGO, 29

Telecine Premium, 22h00.

FALA SÉRIO, MÃE!

Título original: Fala Sério, Mãe!

Produção: BRA, 2017

Direção: Pedro Vasconcelos

Elenco: Larissa Manoela, Ingrid Guimarães, Marcelo Laham.

Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, precisa lidar com as dificuldades e delícias de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, medos e frustrações. Por outro lado, a filha Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações.

- SEGUNDA, 30

Maxprime, 22h00.

INIMIGO ÍNTIMO

Título original: Close Enemy

Produção: Rússia, 2010

Direção: Aleksandr Atanesyan

Elenco: Nikolay Dobrynin, Dmitriy Dyuzhev, Aleksandr Golovin, Sergey Grekov.

Polina Grigorievna, a bela e agradável filha de um perigoso chefe da máfia, é apaixonada por Oleg, o guarda-costas de seu pai. Apesar da contrariedade de seu pai, Polina se casa com Oleg, mas a profissão do jovem tem graves consequências e logo Polina se transforma em uma viúva com sede de vingança.

- TERÇA, 31

Canal Brasil, 22h.

AOS TEUS OLHOS

Título Original: Aos Teus Olhos

Produção: BRA, 2017

Direção: Carolina Jabor

Elenco: Daniel de Oliveira, Malu Galli, Marco Ricca.

Querido por todos, Rubens é um professor de natação que dá aulas para pré-adolescentes em um clube. Ele enfrenta problemas quando um de seus alunos diz à mãe que o professor lhe deu um beijo na boca no vestiário.

- QUARTA, 1º

Cinemax, 22h00.

PASSE LIVRE

Título Original: Hall Pass

Produção: EUA, 2011

Direção: Peter Farrelly, Bobby Farrelly

Elenco: Owen Wilson, Jenna Fischer, Christina Applegate, Richard Jenkins.

Os melhores amigos Rick e Fred estão casados há muito tempo e tentam revitalizar seus casamentos quando recebem permissão de suas esposas para fazer o que quiserem durante uma semana. A princípio, os amigos acreditam que estão prestes a realizar um sonho, mas, aos poucos, percebem que suas expectativas não coincidem com a realidade.

- QUINTA, 2

HBO 2, 22h00

ANNABELLE 2: A CRIAÇÃO DO MAL

Título Original: Annabelle: Creation

Produção: EUA, 2017

Direção: David F. Sandberg

Elenco: LaPaglia Anthony, Samara Lee, Miranda Otto, Brad Greenquist.

Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amendrontador demônio do passado: Annabelle, criação do artesão.

- SEXTA, 3

Maxprime, 22h00

O VINGADOR DA IUGOSLÁVIA

Título Original: Kill ’em All

Produção: EUA, 2017

Direção: Peter Malota

Elenco: Maria Conchita Alonso, Peter Stormare, Autumn Reeser, Jean-Claude Van Damme.

Após um grande tiroteio, um misterioso homem chega ferido ao hospital local. Uma enfermeira dedicada oferece seu cuidado quando uma gangue estrangeira invade o hospital para matar o homem. A enfermeira se torna a única testemunha e agora tem que enfrentar o interrogatório do FBI, revelando um enredo estranho cheio de vingança.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.