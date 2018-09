2 - Destaques da programação (de 29 de setembro a 5 de outubro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

SÁBADO, 29

HBO, 22h

TEMPESTADE: PLANETA EM FÚRIA

Título original: Geostorm

Produção: EUA, 2017

Direção: Dean Devlin

Elenco: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara, Daniel Wu

Após proteger o planeta com uma rede de satélites desenvolvidos para controlar o clima, algo dá errado. A missão de resolver o mau funcionamento do programa é atribuída a dois irmãos que, para atingir o objetivo, têm que descobrir a real ameaça antes que a Geotormenta acabe com tudo que há na Terra.

- DOMINGO, 30

Telecine Pipoca, 20h

PAI EM DOSE DUPLA 2

Título original: Daddy’s Home 2

Produção: EUA, 2017

Direção: Sean Anders

Elenco: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson.

Após resolverem suas diferenças, Brad (Will Ferrell) e Dusty (Mark Wahlberg) precisam agora lidar com uma nova situação complicada: a súbita aparição de seus pais (John Lithgow e Mel Gibson), que possuem comportamentos bem diferentes.

- SEGUNDA, 1º

TCM, 22h

O ESPECIALISTA

Título original: The Specialist

Produção: EUA, 1994

Direção: Luis Llosa

Elenco: Eric Roberts, James Woods, Rod Steiger, Sharon Stone, Sylvester Stallone.

May Munro, uma bela mulher com um passado sinistro. Ela jurou de morte os gângsteres que assassinaram seus pais. Para isso, contratou o ex-agente da CIA especialista em explosivos Ray Quick. À medida que May seduz os assassinos, Ray os manda pelos ares. Mas a dupla terá que enfrentar o feroz ressentimento do perigoso chefe da quadrilha, do incontrolável filho dele, e do assassino que trabalha para eles.

- TERÇA, 2

Canal Brasil, 22h00

O TEMPO E O VENTO

Produção: BRA, 2012

Direção: Jayme Monjardim

Elenco: Thiago Lacerda, Marjorie Estiano, Fernanda Montenegro.

Rio Grande do Sul, século 19. As famílias Amaral e Terra-Cambará são inimigas na cidade de Santa Fé. Quando o sobrado dos Terra-Cambará é cercado pelos Amaral, todos são obrigados a pegar em armas.

- QUARTA, 3

MaxPrime, 22h05

MUSEUM

Título original: Museum

Produção: Japão, 2016

Direção: Keishi Ohtomo

Elenco: Shun Oguri

O detetive Sawamura e seu parceiro Nishino são encarregados de investigar uma série de assassinatos bizarros ocorridos em Tóquio, em dias de chuva, realizados por um homem com uma estranha máscara de sapo.

- QUINTA, 4

Max, 23h

O AMANHECER DO QUARTO REICH

Título original: Bright Lights: Beyond Valkyrie: Dawn Of The Fourth Reich

Produção: EUA, 2016

Direção: Claudio Fäh

Elenco: Sean Patrick Flanery, Tom Sizemore, Kip Pardue, Stephen Lang, Rutger Hauer

Enquanto a Operação Valquíria planeja assassinar Hitler, forças especiais americanas e britânicas se unem para remover o homem encarregado de liderar a Alemanha no pós-guerra. Mas, como Valquíria fracassa, a equipe deve impedir a fuga dos nazistas para a Argentina dispostos a criar um Quarto Reich.

- SEXTA, 5

Cinemax, 20h06

XXX - ESTADO DE EMERGÊNCIA

Título original: XXX: State Of The Union

Produção: EUA, 2005

Direção: Lee Tamahori

Elenco: Ice Cube, Willem Dafoe, Scott Speedman, Peter Strauss, Samuel L. Jackson.

Um grupo de rebeldes, dentro do exército norte-americano, ameaça a vida do Presidente. O programa XXX decide mandar a Washington seu novo agente, Darius Stone. Seu passado e habilidades serão suas armas para deter o inimigo.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.