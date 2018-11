2 - Destaques da programação (de 3 a 9 de novembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

SÁBADO, 3

HBO, 22h

AO CAIR DA NOITE

Título original: It Comes At Night

Produção: EUA, 2017

Direção: Trey Edward Shults

Elenco: Joel Edgerton, Christopher Abbott, Carmen Ejogo.

Depois que um apocalipse misterioso deixa o mundo com poucos sobreviventes, duas famílias são forçadas a compartilhar uma casa e fazer uma incômoda aliança.

- DOMINGO, 4

Telecine Pipoca, 20h

PANTERA NEGRA

Título original: Black Panther

Produção: EUA, 2017

Direção: Ryan Coogler

Elenco: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman.

T’Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

- SEGUNDA, 5

TCM, 22h

O ESPECIALISTA

Título original: The Specialist

Produção: EUA, 1994

Direção: Luis Llosa

Elenco: Eric Roberts, James Woods, Rod Steiger, Sharon Stone, Sylvester Stallone.

May Munro, uma bela mulher com um passado sinistro. Ela jurou de morte os gângsteres que assassinaram seus pais. Para isso, contratou o ex-agente da CIA especialista em explosivos Ray Quick. À medida que May seduz os assassinos, Ray os manda pelos ares. Mas a dupla terá que enfrentar o feroz ressentimento do perigoso chefe da quadrilha, do incontrolável filho dele, e do assassino que trabalha para eles.

- TERÇA, 6

Canal Brasil, 22h00

PRAÇA PARIS

Produção: BRA, 2017

Direção: Lucia Murat

Elenco: Joana de Verona, Grace Passô, Alex Brasil.

Camila é uma terapeuta portuguesa que atende a ascensorista Glória. Durante as sessões, ela descobre que Glória foi estuprada pelo pai quando criança e que seu irmão, Jonas, é um perigoso bandido.

- QUARTA, 7

MaxPrime, 22h00

UM CADÁVER PARA SOBREVIVER

Título original: Swiss Army Man

Produção: EUA, 2016

Direção: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Elenco: Paul Dano, Daniel Radcliffe, Mary Elizabeth Winstead

Hank está perdido e prestes a se enforcar quando percebe um corpo boiando na praia. Logo Hank percebe que esse cadáver poderia ser uma peça chave para sua sobrevivência quando este começa a mostrar uma série de habilidades sobrenaturais. Filme de humor negro estrelado por Daniel Radcliffe, Paul Dano e Mary Elizabeth Winstead.

- QUINTA, 8

Max, 22h00

O HOMEM DO JORNAL: A VIDA DE BEN BRADLEE

Título original: The Newspaperman: The Life And Times Of Benbradlee

Produção: EUA, 2017

Direção: John Maggio

Elenco: Documentário

A vida de um dos editores mais influentes e célebres dos EUA, Ben Bradlee, editor executivo do jornal The Washington Post, que se tornou um ícone nacional na década de 1970 após desafiar o governo federal americano pelo direito de publicar documentos do Pentágono e que derrubou Richard Nixon após a investigação do The Washington Post sobre o escândalo Watergate.

- SEXTA, 9

Cinemax, 22h00

PREMONIÇÃO 3

Título original: Final Destination 3

Produção: EUA, 2006

Direção: James Wong

Elenco: Alexz Johnson, Kris Lemche, Ryan Merriman.

Num parque de diversões com os amigos, Wendy prevê uma tragédia, mas ninguém a leva a sério. Até a montanha russa descarrilhar matando todos no brinquedo, exceto Wendy e o amigo que trocaram de lugar. Mas a morte não aceita enganos. E quer sua cota.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.